Onde assistir Venezia x Inter de Milão hoje ao vivo e horário – 27/11

O confronto entre Venezia e Inter de Milão promete colocar ainda mais fogo no Campeonato Italiano pela décima quarta rodada neste sábado, 27/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Pierluigi Penzo ao vivo. Dessa maneira confira onde assistir o jogo da Inter de Milão hoje.

Onde assistir Venezia x Inter de Milão: O confronto entre Venezia e Inter de Milão hoje terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Pierluigi Penzo, cidade de Veneza, na Itália

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Vindo de uma sequência de três rodadas sem perder, com um empate e duas vitórias, o Venezia, recém-promovido da segunda divisão, pretende conquistar mais um triunfo no Campeonato Italiano neste sábado. Ocupando a décima quarta posição com 15 pontos, venceu até o momento quatro confrontos, empatou três e perdeu seis, mostrando uma boa campanha.

Enquanto isso, a atual campeã italiana, Inter de Milão, busca retomar o bom desempenho que mostrou na temporada passada este ano para conseguir chegar até o topo da classificação de uma vez por todas. Dessa maneira, em terceiro lugar com 28 pontos, não muda de lugar se vencer, mas diminui a vantagem dos oponentes. Por fim, venceu oito, empatou quatro e perdeu uma.

Escalações de Venezia x Inter de Milão:

Os anfitriões não tem novas baixas no plantel de jogadores, enquanto os visitantes não poderão contar com Sanchez e De Vrij, lesionados.

VENEZIA: Romero; Haps, Ceccaroni, Caldara, Mazzochi; Busio, Vacca, Ampadu; Aramu, Okereke, Johnson

INTER DE MILÃO: Handanovic; Skriniar, Bastoni, Ranocchia; Dumfries, Dimarco, Çalhanoglu, Brozovic, Vidal; Dzeko, Lautaro Martínez

