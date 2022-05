Onde assistir Verona x Milan ao vivo: canal, horário e escalações (08/05)

O time do Milan continua vivo na briga pelo título do Campeonato Italiano pela reta final da temporada

Podendo assumir a liderança do Campeonato Italiano, o Milan visita o Verona neste domingo para buscar os três pontos custe o que custar. A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Italiano e tem início às 15h45, pelo horário de Brasília, no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona. Confira a seguir onde assistir Verona x Milan ao vivo.

Onde assistir Verona x Milan ao vivo hoje?

O jogo entre Verona e Milan hoje vai ter transmissão da ESPN 4 (TV paga) e Star + (Streaming), a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Com transmissão da ESPN 4, o confronto do Campeonato Italiano neste domingo pode ser assistido em todos os lugares do Brasil ao vivo. Porém, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Se você não pode acompanhar pela TV, pode optar pelo Star +, serviço de streaming da Disney. A plataforma está disponível através de assinatura pelo site (www.starplus.com) ou também pelo próprio aplicativo para celular ou tablets.

Para conectar-se na plataforma, basta escolher o melhor pacote para o seu bolso e colocar o seu e-mail, cpf com a senha.

Informações do jogo do Verona x Milan hoje:

Data: 08/05/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Verona e Milan no Campeonato Italiano

Ocupando a 7ª posição do Campeonato Italiano com 52 pontos, o Verona ainda sonha com a possibilidade de conquistar uma vaga em torneios internacionais para a próxima temporada. Com sete pontos de diferença com a Roma, última colocada na zona de classificação, o grupo promete brigar até a última rodada em busca do triunfo.

Do outro lado, o Milan segue firme na briga pelo título italiano deste ano. Em segundo lugar, o time de Ibrahimovic acumula 77 pontos, ou seja, um a menos que a Inter de Milão neste momento. Com a vitória, reassume a ponta da tabela e, então, torna-se novamente o grande favorito para levantar o troféu faltando apenas três rodadas.

Prováveis escalações de Verona x Milan

Escalação do Verona: Montipo; Ceccherini, Gunter, Casale; Lazovic, Illic, Tameze, Faraoni; Barak, Caprari e Simeone. Técnico: Igor Tudor

Escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Junior Messias, Kessié, Rafa Leão e Giroud. Técnico: Stefano Pioli

Retrospecto de Verona x Milan:

Milan 3 x 2 Verona (Campeonato Italiano)

Verona 0 x 2 Milan (Campeonato Italiano)

Milan 2 x 2 Verona (Campeonato Italiano)

Confira a seguir no vídeo como foi o último jogo entre os dois dos times.