Onde assistir Verona x Napoli e horário do jogo (15/08)

Equipes disputam a primeira rodada do Campeonato Italiano nesta segunda-feira, com transmissão ao vivo

Jogando nesta segunda-feira, 15 de agosto, as equipes de Verona e Napoli se enfrentam às 13h30 (Horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. Quer saber onde assistir Verona x Napoli hoje? Confira o texto a seguir.

Onde assistir Verona x Napoli hoje ao vivo

O jogo do Verona e Napoli hoje vai passar no ESPN 3 e Star +, a partir das 13h30 (Horário de Brasília).

Com transmissão para todos os estados do Brasil, a partida nesta segunda-feira será exibida ao vivo pelo canal da ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve sintonizar a programação para curtir todos os lances.

Online, o torcedor pode assistir no Star +, serviço de streaming, através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV.

Data: Segunda-feira, 15/08/2022

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, na Itália

Onde assistir: ESPN 3 e Star +

Últimos jogos do Verona x Napoli

Verona 1 x 2 Napoli – Campeonato Italiano

Napoli 1 x 1 Verona – Campeonato Italiano

Napoli 1 x 1 Verona – Campeonato Italiano

Confira no vídeo como foi a última partida entre os times.

Prováveis escalações de Verona x Napoli

Ceccherini e Miguel Veloso não estão aptos para entrarem em campo nesta segunda-feira, enquanto todo o elenco dos jogadores podem disputar.

Provável escalação do Verona: Montipo; Coppola, Gunter, Dawidowiz; Tameze, Illic, Lazovic, Faraoni; Lasagna e Henry.

Para o Napoli, Gaetano está indisponível, enquanto Politano segue lesionado e em trabalho de recuperação por lesão no departamento médico.

Provável escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Osimhein, Lozano e Kvaratskhelia.

Primeira rodada do Campeonato Italiano

A nova temporada do Campeonato Italiano teve o pontapé inicial neste fim de semana, onde as vinte equipes entraram em campo pela primeira rodada. Dez confrontos marcam o início da competição, com vitória da Atalanta, do atual campeão Milan e da Inter de Milão.

São 38 rodadas na temporada, divididas em dois turnos com dezenove cada. Este ano, como a Copa do Mundo do Catar vai acontecer em novembro e dezembro, então o torneio sofreu alterações entre as datas.

Confira todos os resultados da primeira rodada do Campeonato Italiano.

Sampdoria 0 x 2 Atalanta

Milan 4 x 2 Udinese

Monza 1 x 2 Torino

Lecce 1 x 2 Inter de Milão

Fiorentina 3 x 2 Cremonese

Lazio 2 x 1 Bologna

Spezia 1 x 0 Empoli

Salernitana 0 x 1 Roma

Verona x Napoli – 13h30

Juventus x Sassuolo – 15h45

