Onde assistir Vila Nova x Atlético-GO ao vivo hoje na TV e horário – 05/02

Pela quarta rodada do Campeonato Goiano, equipes se enfrentam neste sábado com transmissão

Pela quarta rodada do grupo B no Campeonato Goiano, o clássico entre Vila Nova e Atlético-GO será realizado neste sábado, 05/02, a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio OBA. Com transmissão ao vivo da Rede Globo para todo o estado de Goiás, confira as informações e onde assistir ao jogo do Vila Nova e Atlético-GO hoje.

Onde assistir o jogo do Vila Nova e Atlético-GO hoje

O jogo hoje vai passar na Globo ao vivo com cobertura completa, e no Eleven Sports, disponível para todo o estado de Goiás de graça. O serviço do Eleven Sports está disponível por assinatura através do portal oficial (www.elevensports.com) tanto para acompanhar através do computador como por tablets, televisão e smartphones em aplicativos.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

TV: TV Globo (GO)

LiveStream: Eleven Sports

Vila Nova x Atlético-GO hoje

Pelo grupo B, o time do Vila Nova acabou sendo derrotado pelo Aparecidense durante a semana e, por isso, precisa entrar em campo neste sábado para voltar ao seu melhor desempenho da competição estadual. Em 4ª posição com 4 pontos, o time contabiliza uma vitória, um empate e uma derrota.

Enquanto isso, o Atlético-GO se mantém em primeiro lugar com 6 pontos depois de vencer as duas partidas que disputou, e perder somente uma, a da última rodada para o Goiatuba. Agora, para voltar a pontuar, deve colocar os seus principais jogadores em campo.

Vila Nova hoje: Georgemy; Moacir, Renato, Rafael Donato, Willian Formiga; Deivid, Pablo Roberto, Arthur Rezende; Matheuszinho, Jean Silva, Clayton

Atlético-GO hoje: Renan; Dudu, Michel, Gabriel, Arthur Henrique; Ramon Carvalho, Rickson, Léo Pereira, Jorginho; Leandro, Dellatorre

