Onde assistir Vila Nova x Chapecoense na Série B hoje (25/4)

A Vila Nova recebe a Chapecoense nesta sexta-feira, 25 de abril, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com início às 21h, horário de Brasília, descubra onde assistir o jogo ao vivo.

Onde vai passar o jogo da Vila Nova x Chapecoense

A partida entre Vila Nova e Chapecoense será transmitida na Disney+ ao vivo nesta sexta-feira. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o confronto da Série B do Brasileirão.

Ambos os elencos estão na parte de baixo da classificação. A Chape é o primeiro time fora da degola, enquanto os anfitriões são os penúltimos da tabela.

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Goiânia.

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Escalações de Vila Nova x Chapecoense

Ambos os treinadores de Chapecoense e Vila Nova vão escalar os seus melhores jogadores para entrarem em campo nesta sexta-feira, já que os três pontos são fundamentais na rodada.

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; Arilson, Igor Henrique e Jean Mota; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Labandeira. Técnico: Lacerda.

Chapecoense: Léo Vieira, Bruno Leonardo, Victor Caetano, João Paulo, Mailton, Walter Clar; Bruno Matias, Giovanni Augusto, Carvalheira; Italo e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar.

Jogos da Série B na rodada

Além do jogo da Chapecoense, outros embates também serão disputados neste fim de semana pela décima quinta rodada da Série B do Brasileirão.

25/04 (Sexta-feira)

19h04 – Heriberto Hulse

Criciúma x Remo

21h04 – Onésio Brasileiro Alvarenga

Vila Nova x Chapecoense

26/04 (Sábado)

16h04 – Couto Pereira

Coritiba x Operário-PR

20h04 – Ressacada

Avaí x América-MG

27/04 (Domingo)

16h04 – Independência

Athletic x Volta Redonda

17h04 – Mangueirão

Paysandu x CRB

19h04 – Arena Pantanal

Cuiabá x Ferroviária

28/04 (Segunda-feira)

19h04 – Santa Cruz

Botafogo x Goiás

