Onde assistir Vila Nova x Iporá e horário do Campeonato Goiano – 10/02

Disputando a quinta rodada da fase de grupos no Campeonato Goiano, as equipes de Vila Nova e Iporá entram em campo a partir das 19h30 (Horário de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, com transmissão ao vivo. Dessa maneira, saiba onde assistir Vila Nova x Iporá hoje.

Onde assistir Vila Nova x Iporá

O Eleven Sports (Serviço de Streaming), com transmissão ao vivo para todo o país, vai passar o jogo do Vila Nova e Iporá nesta quinta ao vivo às sete e meia da noite.

A plataforma está disponível pelo site (www.elevensports.com) pelo valor de R$10 a transmissão.

FICHA TÉCNICA

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Não disponível

Local: Estádio OBA

TV: Sem transmissão

Online: Eleven Sports

Escalação do Vila Nova e Iporá

VILA NOVA:

Pelo grupo B, a equipe do Vila Nova aparece em quarta posição tendo 7 pontos conquistados até o momento no Campeonato Goiano. Na última rodada, o time venceu o Atlético, o seu maior rival no futebol e, por isso, entra em campo nesta quinta com toda a confiança necessária.

Escalação do Vila Nova: Georgemy; Moacir, Renato Silveira, Rafael Donato, Willian Formiga; Pablo, Arthur Rezende, Matheuzinho, João Lucas; Jean Silva, Clayton.

IPORA:

Enquanto isso, o Iporá segue na lanterna do grupo A com apenas 2 pontos, isto é, dois empates na competição estadual da temporada 2022. Se quiser escapar do rebaixamento, o elenco precisa começar a vencer desde já para somar pontos e subir na classificação.

Escalação do Iporá: Cleriston; Douglas, Robson, Júnior Goiano, Ramon; Régis, Bosco, Régis, Denner, Flavinho; Tiago Pará, Du Gaia.

Classificação do Campeonato Goiano 2022

Doze equipes disputam as dez rodadas do Campeonato Catarinense divididas em dois grupos de seis cada. Os quatro primeiros avançam para as semifinais, enquanto último é rebaixado.

GRUPO B:

1 Atlético-GO – 9 pontos

2 Aparecidense – 8 pontos

3 CRAC – 7 pontos

4 Vila Nova – 7 pontos

5 Goiatuba – 5 pontos

6 Iporá – 2 pontos

Relembre como foi o último jogo do Vila Nova.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI