Onde assistir Vitória da Conquista x Vitória e horário hoje ao vivo – 13/02

Equipes se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Baiano neste domingo, 13 de fevereiro, com transmissão

Único confronto pelo Campeonato Baiano neste domingo, 13/02, as equipes de Vitória da Conquista x Vitória se enfrentam pela quinta rodada a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Lomanto Júnior. Confira a seguir as escalações e onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Vitória da Conquista x Vitória hoje

O jogo do Vitória da Conquista e Vitória pelo Campeonato Baiano vai contar com a transmissão da TVE Bahia (TV aberta) e o Youtube (Site de vídeos gratuitos) neste domingo a partir das 16h pelo horário de Brasília.

O canal pode ser acompanhado pela TV aberta, enquanto o canal da TVE Bahia no Youtube retransmite a partida também de graça para o público da internet.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Lomanto Júnior

TV: TVE Bahia

Online: Youtube

Vitória da Conquista e Vitória no Campeonato Baiano

Vitória da Conquista: O time do Vitória da Conquista entra em campo neste domingo depois de perder mais uma no Campeonato Baiano. Na lanterna da tabela com apenas 1 ponto conquistado, o grupo parece perder as esperanças na classificação da próxima fase, já que sequer vencer um jogo.

Vitória: Enquanto isso, o Vitória também precisa melhorar na competição se quiser se garantir na próxima fase do torneio na temporada. Em sexto lugar, tem 5 pontos e, se ganhar hoje, fica mais próximo de se juntar ao G-4 para ganhar a vaga.

Escalação do Vitória da Conquista e Vitória

Escalação do Vitória da Conquista – Nilton; Adailson, Tiago Santana, Rivaldo, Tiago José; Alex Sandro, Rafael Granja, Matheus Chaves, Rodrigo Santos; Fabiano, Jildemar

Escalação do Vitória– Lucas Arcanjo; Iury, Alisson, Eweron Páscoa, Vicente; João Pedro, Eduardo, Jadson; Gabriel Santiago, Luidy, Guilherme Queiroz

Relembre como foi o último jogo entre Vitória da Conquista x Vitória.

