Onde assistir Wolfsburg x Bayern de Munique de graça e horário (14/05)

Já campeão, o Bayern de Munique visita o Wolfsburg neste sábado, 14 de maio, pela 34ª rodada do Campeonato Alemão, a última da temporada, na Volkswagen Arena, na cidade de Wolfsburg, a partir das 10h30 (horário de Brasília). Para acompanhar todos os lances, saiba onde assistir Wolfsburg x Bayern de Munique.

Onde assistir Wolfsburg x Bayern de Munique ao vivo?

O jogo do Wolfsburg e Bayern de Munique hoje vai passar ao vivo no OneFootball, a partir das 10h30, pelo horário de Brasília.

O serviço de streaming OneFootball é o grande responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Alemão nesta temporada. O torcedor pode acompanhar todos os jogos da rodada de graça no aplicativo.

A plataforma está disponível pelo celular, tablets, computador no site (www.onefootball.com) e também pela TV se o torcedor quiser acompanhar sob o cabo HDMI.

Informações do jogo Wolfsburg x Bayern de Munique hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Volkswagen Arena, na cidade de Wolfsburg

Onde assistir: OneFootball

Wolfsburg e Bayern de Munique no Campeonato Italiano

Ocupando a 13ª posição com 41 pontos, o Wolfsburg apenas cumpre tabela no jogo deste sábado pela última rodada do Campeonato Italiano. O elenco verde não conseguiu terminar a temporada na zona de classificação e, dessa maneira, vai disputar somente o torneio nacional e a Copa da Alemanha. Ao todo, foram doze vitórias, cinco empates e dezesseis derrotas.

Do outro lado, o Bayern de Munique já consagrou-se campeão da temporada com antecedência, levando a salva de prata para Munique com direito a muito festa. Hoje, o elenco apenas consagra-se e confirma o seu título, garantido em primeiro lugar com 76 pontos, tendo vinte e quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Escalações de Wolfsburg x Bayern de Munique:

Os atletas William, Waldschmidt, Otavio e Nmecha são os desfalques.

Provável escalação do Wolfsburg: Casteels; Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon; Schlager, Arnold, Gerhardt; Wind, Nmecha e Kruse. Técnico:

Sarr e Coman, lesionados, são desfalques para o jogo de hoje.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Upamecano, Stanisic, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka, Gnabry; Muller, Sané e Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmann

Últimos jogos Wolfsburg x Bayern de Munique:

As equipes se enfrentaram pela última vez em 17 de dezembro de 2021, pela temporada atual, pela 17ª rodada do Campeonato Alemão.

Por 4 x 0, o time de Munique levou a melhor com gols de Lewandowski, Muller, Upamecano e Leroy Sané.

Confira como foi o último jogo entre os times a seguir.