Onde vai passar Água Santa x Palmeiras na 1ª final do Paulistão 2023

A final do Paulistão com Água Santa e Palmeiras começa neste domingo (02), na Arena Barueri, com a partida de ida na decisão do estadual. A bola vai rolar no jogo do Palmeiras hoje às 16h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV aberta e de graça na internet.

O Água Santa passou pelo Bragantino na semifinal, enquanto o Palmeiras venceu o Ituano. Lembrando que em caso de empate na soma dos placares a disputa de pênaltis é que vai decidir o campeão.

Qual canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje?

O jogo do Palmeiras hoje na final do Paulistão vai passar na Record e Premiere ao vivo neste domingo. O torcedor pode curtir as emoções do confronto na TV aberta em qualquer lugar do Brasil.

O canal da Record vai exibir a partida ao vivo e de graça para todo o país. A narração será de Cléber Machado com comentários de Dodô e Renato Marsiglia.

Outra opção para o torcedor é acompanhar no pay-per-view Premiere, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura em valor extra.

Assistir Água Santa x Palmeiras hoje online

Para quem gosta de assistir pelo celular, existem três opções: o canal do Paulistão no Youtube, HBO Max e o Paulistão Play.

As plataformas de streaming Paulistão Play, de responsabilidade do Paulistão Play, e o HBO Max estão disponíveis por assinatura, ou seja, o torcedor deve pagar a mensalidade para sintonizar ao conteúdo.

Para quem quer assistir de graça é só ligar o canal do Paulistão no Youtube. Não precisa se cadastrar ou pagar nada para assistir no celular, tablet ou smartv.

Por que o jogo vai ser na Arena Barueri?

Sob mando de campo do Água Santa, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista será na Arena Barueri, na cidade de Barueri. Como a Arena Inamar não tem a capacidade necessária para receber a disputa, o Netuno transferiu a partida para a cidade paulista.

A Arena Barueri tem capacidade para receber 31 mil. Segundo o jornal Lance, a expectativa é de que a torcida do Verdão lote o estádio, com até 20 mil torcedores.

Paulistão 2023 tem gol fora de casa?

Escalações de Água Santa x Palmeiras

O técnico do Água Santa, Thiago Carpini, é o grande responsável por levar o elenco até a final do Paulistão. O comandante deve manter a mesma escalação do jogo passado.

Abel Ferreira, comandante do Palmeiras, também deverá utilizar os titulares na primeira partida da final.

Água Santa: Ygor Vinhas; Reginaldo, Ignácio, Gabriel de Souza Inocencio; Cristiano, Thiaguinho, Luan, Igor; Lucas Tocantins, Bruno Mezenga e Bruno.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Bruno Tabata; Raphael Veiga, Dudu e Rony.

Como comprar ingressos para a final do Paulistão?

Os ingressos para a final do Campeonato Paulista estão à venda no site (www.jogapro.com.br/aplicativo) e nas bilheterias do Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, além da bilheteria na Arena Barueri.

Para a torcida do Verdão, os valores do setor Cadeira Visitante (A, A1, C e C1) e Arquibancada Visitante vão de R$ 100 até R$ 130, com a possibilidade da meia entrada.

Para comprar pela internet acesse o site do Água Santa (descrito acima), faça o cadastro gratuito com os documentos pessoais em mãos e acesse a opção de compra. Daí, escolha qual setor vai comprar e finalize.

Saiba qual é o valor da premiação do Paulistão em 2023

Quando é o jogo de volta na final do Paulistão?

A final do Paulistão entre Palmeiras e Água Santa está marcado para domingo, 09 de abril, às 16h (Horário de Brasília), no Allianz Parque, na cidade de São Paulo.

A disputa pelo título paulista sempre acontece em dois confrontos, onde cada elenco tem a oportunidade de jogar em sua casa ao menos uma vez.

