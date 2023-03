Grupo do Palmeiras na Libertadores e datas atualizadas das partidas 2023

Atual campeão Brasileiro, o Verdão é o cabeça de chave no torneio desse ano, onde busca a quarta estrela e se tornar o único brasileiro tetracampeão da Libertadores da América. Veja detalhes do grupo do Palmeiras na Libertadores e cronograma atualizado.

Conheça o grupo do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras faz parte do Grupo C, composto pelo Barcelona (EQU), Bolívar (BOL) e Cerro Porteño (PAR). O regulamento dessa primeira fase do torneio é simples: 8 grupos foram sorteados com 4 times em cada. O primeiro e o segundo colocado avançam para a disputa do mata-mata.

Os 3 rivais da fase de grupos já são velhos conhecidos do Palmeiras. Nas oitavas de final da Libertadores de 2017, o Verdão perdeu nos pênaltis e deu adeus a competição.

Em 2020, o Bolívar foi companheiro de chave do Palestra. Nos dois duelos entre os times, a equipe brasileira levou a melhor. Com direito a uma goleada por 5 a 0.

Na última edição, em 2022, Palmeiras e Cerro Porteño mediram forças para uma vaga nas quartas de final. A equipe treinada por Abel Ferreira conseguiu a classificação. O jogo da volta ficou marcado pelo primeiro gol de bicicleta de Rony com a camisa alviverde.

Quando o Palmeiras estreia na Libertadores?

O pontapé do Palmeiras rumo ao quarto título de campeão da América já tem data marcada. A primeira missão será na terça feira, 05 de abril. Fora de casa e na altitude, o Verdão enfrentará o Bolívar. O palco da partida será o Estádio Hernando Siles, em La Paz, capital da Bolívia. O estádio fica a 3.673 metros do nível do mar.

Bolívar x Palmeiras – 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023:

Estádio: Estádio Hernando Siles – La Paz, Bolívia.

Horário: 21h30h – Horário de Brasília.

Calendário de jogos do Palmeiras na Libertadores

Confira o calendário do Palmeiras na Libertadores na fase de grupos:

1ª rodada da fase de grupos do Palmeiras na Libertadores 2023 – Bolívar (BOL) x Palmeiras

Data: 05 de abril, quarta-feira.

Estádio: Estádio Hernando Siles – La Paz, Bolívia.

Horário: 21h30 – Horário de Brasília.

2ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Palmeiras x Cerro Porteño (PAR)

Data: 20 de abril, quinta-feira.

Estádio: A definir*.

Horário: 21h00 – Horário de Brasília.

3ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Barcelona (EQU) x Palmeiras

Data: 03 de maio, quarta-feira.

Estádio: Estádio Banco Pichincha – Guayaquil, Equador.

Horário: 21h30 – Horário de Brasília.

4ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Cerro Porteño (PAR) x Palmeiras

Data: 25 de maio, quinta-feira.

Estádio: Estádio General Pablo Rojas – Assunção, Paraguai.

Horário: 21h00 – Horário de Brasília.

5ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Palmeiras x Barcelona (EQU)

Data: 07 de junho, quarta-feira.

Estádio: Allianz Parque.

Horário: 20h30 – Horário de Brasília.

6ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Palmeiras x Bolívar (BOL)

Data: 29 de junho, quinta-feira.

Estádio: Allianz Parque.

Horário: 21h00 – Horário de Brasília.

*O Palmeiras não poderá utilizar o Allianz Parque no duelo contra o Cerro Porteño. O motivo é o “Monsters of Rock”, um festival de rock que acontecerá na casa do Verdão dois dias após a partida. Sem tempo hábil para montagem do palco, o Palestra terá que mandar o confronto em outro estádio.

O principal nome é o Morumbi. Segundo o “Lance!”, Leila Pereira, presidente do alviverde já conversou com Julio Casares, presidente do São Paulo para o “empréstimo” do estádio tricolor para a partida do Palmeias.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras?

Tricampeão da América, o Palmeiras pode se isolar no ranking de brasileiros com mais títulos da Taça Libertadores. Para acompanhar o início da obsessão alviverde, há alguns caminhos:

Bolívar e Palmeiras será transmitido na TV aberta pela Globo. Já nos canais por assinatura a opção é a ESPN. Pelo streaming a alternativa é o Star+ (www.starplus.com.br) ou pelo app.