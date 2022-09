Onde vai passar Atlético de Madrid e Real Madrid hoje na TV (18/09)

Confira as informações do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Alerta de clássico na rodada do Campeonato Espanhol! Atlético de Madrid e Real Madrid disputam os três pontos neste domingo, 18 de setembro, pela sexta rodada, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitana. Saiba onde vai passar Atlético de Madrid e Real Madrid hoje ao vivo pela televisão e online.

Derrotado pelo Bayer Leverkusen na última terça-feira, durante a segunda rodada da Champions, o Atlético de Madrid volta suas atenções neste domingo para o clássico do Campeonato Espanhol. Em 7º lugar com dez pontos, conquistados em três vitórias, um empate e uma derrota. Se vencer, sobe até as primeiras posições.

Já o Real Madrid venceu o RB Leipzig durante a semana pela Liga dos Campeões. Na vice-liderança com 15 pontos, contabiliza cinco vitórias, ou seja, tem 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol. Se vencer, reassume a liderança e desbanca o Barcelona.

Onde vai passar Atlético de Madrid e Real Madrid hoje

O jogo do Atlético de Madrid e Real Madrid hoje vai passar na ESPN, pela TV fechada, a partir das 16h (Horário de Brasília). O torcedor também pode acompanhar através do Star +, serviço de streaming.

Com transmissão exclusiva, o torcedor pode assistir todas as emoções do clássico no canal da ESPN, disponível em todo o território nacional através de operadoras de TV por assinatura. Basta sintonizar e curtir ao vivo com informações

Para aquele torcedor que já está acostumado a assistir online, a opção é sintonizar o Star +, streaming somente para assinantes. Como assistir? Primeiro, é necessário ser assinante, disponível para o aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Todos os pacotes estão disponíveis no site www.starplus.com por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90.

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Real Madrid

Diego Simeone ainda não tem Savic, o goleiro Oblak e Giménez.

Escalação do Atlético de Madrid: Grbic; Hermoso, Reinildo, Witsel; Ñíguez, De Paul, Llorente, Lemar, Molina; João Felix e Álvaro Morata.

Benzema ainda continua fora, enquanto Lucas Vázquez também continua indisponível por lesão.

Escalação do Real Madrid: Courtois; Militão, Carvajal, Alaba, Mendy; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Vini Jr. e Hazard.

Último jogo de Atlético de Madrid x Real Madrid

A reunião de Atlético de Madrid e Real Madrid é histórica! No último jogo, o elenco de Diego Simeone levou a melhor com vitória de 1 x 0, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, dentro de casa.

Em toda a história do clássico de Madrid, os times se enfrentaram por 210 oportunidades, com vantagem para o Real em 108 triunfos, 48 empates e 54 vitórias para o Atlético de Madrid, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

No quesito gols, o Real também leva a melhor com 365 gols diante de 274 para o Atleti.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os times.

Você vai gostar de ler: Dez jogadores que defenderam Atlético de Madrid e Barcelona