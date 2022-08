Onde vai passar Ceará x São Paulo ao vivo e horário hoje (10/08)

No primeiro jogo, o São Paulo venceu por 1 a 0, no Estádio do Morumbi

Valendo a vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, onde assistir Ceará x São Paulo hoje? As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 10 de agosto, pela partida de volta das quartas de final a partir das 19h15 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. Saiba onde assistir ao vivo e todas as informações a seguir no texto.

Quem vencer vai jogar contra o Atlético Goianiense ou Nacional do Uruguai.

Onde vai passar Ceará x São Paulo hoje ao vivo?

O jogo do São Paulo x Ceará hoje vai passar na Conmebol TV, a partir das 19h15 (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal é o único responsável por exibir as emoções da decisão na Copa Sul-Americana ao vivo. No entanto, a emissora da Conmebol só está disponível entre as operadoras da Sky, Claro e DirecTV GO.

Online, o jogo está disponível entre as plataformas de streaming do Now, DirecTV Go e Sky Play apenas para assinantes.

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Arbitragem: Fernando Rapallini (ARG)

Onde assistir Ceará x São Paulo: Conmebol TV

Chaveamento da Copa Sul Americana em 2022

Oito equipes disputam as quartas de final da Copa Sul-Americana de futebol. Em maio, a Conmebol definiu o chaveamento da competição além dos confrontos das oitavas por sorteio.

Ficou determinado que o vencedor entre São Paulo ou Ceará irá jogar contra o Atlético Goianiense ou Nacional do Uruguai, equipe que conta com Luis Suárez, ex-jogador do Barcelona e astro da Seleção do Uruguai.

Do outro lado da chave, o vencedor entre Deportivo Táchira e Independiente del Valle vai jogar contra o Melgar ou o Internacional, a depender do resultado final das quartas.

QUARTAS DE FINAL:

Deportivo Táchira x Independiente del Valle (1)

Internacional x Melgar (2)

Ceará x São Paulo (3)

Atlético GO x Nacional (4)

SEMIFINAL:

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4

Tem gol fora na Sul Americana 2022?

Não tem gol fora de casa na Copa Sul-Americana. A marcação deixou de ser considerada como critério de desempate no ano passado, quando o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, optou por retirar a opção do regulamento das competições que organiza, isto é, tanto a Libertadores como a Sul Americana.

Agora, em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis deverá ser iniciada 10 minutos após o fim do segundo tempo. A decisão, segundo Alejandro, foi tomada para fazer valer a justiça esportiva neste caso, já que muitas vezes times que realmente jogaram bem ou que foram melhores em campo não ganhavam a oportunidade de seguirem adiante.

