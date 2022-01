Onde vai passar e horário do jogo do Vasco x Boavista hoje – 29/01

Onde vai passar e horário do jogo do Vasco x Boavista hoje – 29/01

Pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o Vasco entra em campo neste sábado, 29/01, para enfrentar o Boavista com a bola rolando às 21h (horário de Brasília), no Estádio São Januário. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo do Vasco hoje.

Em qual canal vai passar o jogo do Vasco hoje

O jogo de hoje vai passar no pay-per-view TV Carioca Play e PPV do Vasco, e nos serviços OneFootball e Eleven Sports ao vivo com cobertura online às nove da noite. O serviço do Carioca está disponível por assinatura tanto no site (www.cariocaoplay.com.br) como no aplicativo para baixar em Android e iOS, assim como o OneFootball (www.onefootball.com) e o Eleven Sports (www.elevensports.com).

Horário: 21h (horário de Brasília) TV: Sem transmissão LiveStream: PPV do Vasco, TV Carioca Play, OneFootball e Eleven Sports

O Vasco teve uma estreia brilhante na primeira rodada do Campeonato Carioca. Na última quarta-feira, venceu o Volta Redonda por 4 a 2 jogando fora de casa. Com esse resultado, aparece em primeiro lugar com 3 pontos, deixando para trás as outras equipes por ter maior saldo de gols. Agora, jogando neste sábado, o elenco cruzmaltino busca a segunda vitória para aumentar a vantagem

Enquanto isso, o time do Boavista acabou tropeçando contra o Botafogo e ficou apenas no empate por 1 a 1 na terça-feira, 25 de janeiro, jogando em casa. Com esse resultado, o elenco visitante aparece em quinta posição com apenas um ponto e, por isso, está confiante em entrar em campo neste sábado com todo o gás na equipe.

Escalações de Vasco x Boavista

O técnico do Vasco, Zé Ricardo ganhou Matheus Barbosa e Getúlio como novos reforços o jogo de hoje, a segunda rodada.

Do outro lado, o Boavista não tem desfalques.

Escalação do jogo do Vasco hoje: Fernando; Wellington Silva, Diego Rangel, Kadu Fernandes, Bull; Marquinho, Ralph, Biel; Matheus Alessandro, Marquinhos, Di Maria

Escalação do jogo do Boavista hoje: Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Yuri Lara, Juninho, Gabriel, Nenê, Bruno Názaro; Raniel

