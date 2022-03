Onde vai passar jogo da Juventus hoje: horário do Campeonato Italiano

Onde vai passar jogo da Juventus hoje: horário do Campeonato Italiano

A Juventus enfrenta o Spezia hoje pela 28ª rodada do Campeonato Italiano de 2022. A partida será disputada a partir das 14h no Juventus Stadium, em Turim, e a transmissão ficará a cargo do streaming. A seguir, conheça todos os detalhes de onde vai passar jogo da Juventus hoje.

Onde vai passar jogo da Juventus hoje

O jogo da Juventus x Spezia hoje, 6 de março, vai ser transmitido no streaming Star +, a partir das 14h, horário de Brasília, no Campeonato Italiano de 2022. A plataforma de streaming Star + está disponível e pode ser assinada no site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês

Informações do jogo da Juventus x Spezia

Data: 06/03/2022

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, em Turim

Onde assistir jogo de hoje: Star +

Últimos jogos Juventus x Spezia

22/09/2021 – Spezia 2 x 3 Juventus – Campeonato Italiano

02/03/2021 – Juventus 3 x 0 Spezia – Campeonato Italiano

01/11/2020 – Spezia 1 x 4 Juventus – Campeonato Italiano

Relembre o último jogo entre Juventus e Spezia.

Escalações da Juventus e Spezia

Bonucci, De Sciglio, Kaio Jorge, Alex Sandro, Chiellini e Dybala estão fora, enquanto Vlahovic pode ficar no banco como confirmou o técnico Allegri.

Do outro lado, Kiwior, Amian e Sala estão fora.

Juventus: Szczesny; De Ligt, Pellegrini, Danilo, Cuadrado; Rabiot, Arthur, Locatelli; Morata, Kean, Aké

Spezia: Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde

Depois de vencer a Fiorentina na última quarta-feira pela semifinal da Copa da Itália, a Juventus volta a disputar o Campeonato Italiano neste domingo. Em quarto lugar com 50 pontos, o time de Turim continua a busca pela liderança, tendo oito pontos a menos, mas ainda com esperanças de destronar os seus oponentes.

Se vencer o jogo de hoje e os adversários da tabela tropeçarem, diminui a diferença.

Enquanto isso, o Spezia se mantém em décimo quinto lugar com 26 pontos, ou seja, acumula sete vitórias, cinco empates e quinze derrotas. Por isso, o grupo precisa do resultado positivo neste domingo para conseguir subir na tabela e, então, se afastar da zona de rebaixamento.

Jogos do Campeonato Italiano hoje

A vigésima oitava rodada do Campeonato Italiano transmite dez partidas no fim de semana.

Inter de Milão 5 x 0 Salernitana

Udinese 2 x 1 Sampdoria

Roma 1 x 0 Atalanta

Cagliari 0 x 1 Lazio

Genoa x Empoli – 08h30

Fiorentina x Verona – 11h

Bologna x Torino – 11h

Venezia x Sassuolo – 11h

Juventus x Spezia – 14h

Napoli x Milan – 16h45

