Que horas vai ser o jogo do Galo hoje e onde vai passar ao vivo (12/03)

O Democrata recebe o Atlético Mineiro hoje, 12/03, pela décima rodada do Campeonato Mineiro em 2022. Jogando no Estádio Mamudão, em Governador Valadares, a partida vai ter transmissão da Rede Globo para todo o estado de Minas Gerais. Confira todos os detalhes e que horas vai ser o jogo do Galo hoje ao vivo.

Que horas vai ser o jogo do Galo hoje

O jogo do Democrata x Galo vai começar às 16h30, pelo horário de Brasília.

A partida vai ser transmitido hoje, 12 de março, na Rede Globo, na TV aberta, no SporTV e pay-per-view Premiere ao vivo. O canal vai transmitir o jogo para todo o estado de Minas Gerais, enquanto o PPV está disponível pelos valores entre R$49,90 até R$89,90.

Informações do jogo Democrata x Atlético MG hoje

Data: 12/03/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral

Local: Estádio Mamudão

Onde assistir jogo de hoje: Globo , SporTV e Premiere

Últimos jogos Democrata x Atlético MG

21/01/2018 – Atlético 3 x 0 Democrata – Campeonato Mineiro

25/02/2017 – Democrata 2 x 3 Atlético – Campeonato Mineiro

14/02/2015 – Atlético 2 x 1 Democrata – Campeonato Mineiro

Relembre o último jogo do Atlético MG.

Escalação do jogo do Democrata x Atlético MG

Democrata: Lucão; Rafael Caldeira, Gabriel, Matheus da Silva; Matheus Cardoso Francisco, Vinícius, Leandro, Thiago Henrique, Júlio Cesar; Pedrinho, Marcelinho

Atlético: Everson; Mariano, Guilherme Arana, Nathan, Godín; Allan, Jair, Nacho; Hulk, Keno, Savarino

O elenco do Democrata aparece em sétimo lugar na tabela do Campeonato Mineiro, contabilizando 11 pontos com três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Mesmo longa do topo, ainda tem a esperança de conquistar uma vaga na semifinal para disputar quem sabe o troféu.

Do outro lado, o Atlético Mineiro entra em campo com toda a confiança necessária depois de vencer o clássico contra o Cruzeiro. Em primeiro lugar com 22 pontos, o grupo aparece com sete vitórias, um empate e uma derrota, ou seja, está mais perto da classificação do que os seus outros adversários.

