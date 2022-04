Onde vai passar jogo do Barcelona x Rayo Vallecano e horário (24/04)

Em partida atrasada da 21ª rodada no Campeonato Espanhol, as equipes de Barcelona e Rayo Vallecano se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Camp Nou, na Espanha. Saiba onde vai passar o jogo do Barcelona hoje nesta reta final da temporada.

O time comandado por Xavi ainda sonha com a possibilidade de assumir a liderança e brigar pelo título espanhol da temporada. Do outro lado, o Rayo Vallecano vai buscar os três pontos de qualquer maneira para se afastar da zona de rebaixamento.

Onde vai passar jogo do Barcelona hoje ao vivo ?

O jogo do Barcelona e Rayo Vallecano hoje terá transmissão no ESPN (TV paga) e Star + (Streaming), a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A partida deste domingo no Campeonato Espanhol vai passar ao vivo no canal ESPN, para todos os estados do Brasil, através da TV por assinatura. Apenas operadoras que possuem a emissora transmitem hoje.

Se você não tem a televisão paga, então pode acompanhar através do Star +, serviço de streaming da Disney, também responsável pelos direitos de transmissão do torneio espanhol.

A plataforma está disponível no site (www.starplus.com) e também no aplicativo, podendo ser assistida pelo computador, celular, tablet e na SmarTV.

Ficha técnica do jogo do Barcelona x Rayo Vallecano hoje:

Data: 24/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, na Espanha

Onde assistir: ESPN e Star +

Escalação do Barcelona x Rayo Vallecano

Para o comandante do Barça, o ex-atleta Xavi, os atletas Pedri, Sergi Roberto, Samuel Umtiti e Ansu Fati continuam sendo os desfalques por problemas físicos. Já Ronald Araujo está pronto para voltar ao elenco.

Do outro lado, o time visitante não possui novas baixas para o jogo de hoje, enquanto Esteban segue treinando.

Escalação do Barcelona: Ter Stegen, Alba, Piqué, Araújo, Dani Alves, Busquets, Gavi, De Jong, Dembele, Aubameyang e Fernan Torres

Escalação do Rayo Vallecano: Dimitrievski, García, Marugán, Maras, Mario Hernández, Comesaña, Martín Luengo, García, Luenjo, Palazón e Guardiola

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Barcelona e Rayo Vallecano

As equipes jogam apenas a primeira divisão do Campeonato Espanhol nesta reta final da temporada. Nenhuma delas está em competições internacionais ou até mesmo regionais neste momento.

O Barcelona chegou até as quartas de final da Liga Europa, mas foi desclassificado pelo Eintracht Frankfurt. Do outro lado, o Rayo Vallecano não chegou longe na Copa do Rei.

Acompanhe o calendário de cada uma das equipes a seguir.

Barcelona:

Barcelona x Mallorca – Domingo, 01/05 às 16h (Campeonato Espanhol)

Betis x Barcelona – Sábado, 07/05 às 16h (Campeonato Espanhol)

Rayo Vallecano:

Rayo Vallecano x Real Sociedad – Domingo, 01/05 às 13h30 (Campeonato Espanhol)

Getafe x Rayo Vallecano – Domingo, 08/05 às 09h (Campeonato Espanhol)

