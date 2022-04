PSG é campeão francês! Com gol de Messi, time conquista 10º título

Confira como foi a conquista do título. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

Com Neymar, Messi e Mbappé em campo, PSG conquistou o empate diante do Lens e levantou a taça de campeão

O Paris Saint Germain empatou com o Lens em 1 a 1 neste sábado, 23 de abril, e conquistou o 10º título do Campeonato Francês, se igualando ao Saint-Étienne como maior vencedor na história. Com gol de Messi, o elenco parisiense abriu a vantagem de 16 pontos com o segundo colocado e por isso não pode mais ser alcançado. Confira como foi a trajetória do PSG campeão francês.

PSG é campeão francês

O Paris Saint-Germain é o campeão francês em 2022! O time comandado por Mauricio Pochettino empatou com o Lens neste sábado, 23 de abril, em partida válida pela 34ª rodada jogando em casa, no Parc des Princes.

Os primeiros minutos foram quentes. O Lens foi para cima dos anfitriões sem pensar duas vezes, enquanto o Paris buscava se defender e apresentava poucas chances no ataque. A melhor chance saiu aos 23 minutos com Neymar, mandando ao lado do gol de Leca.

A partir da metade do primeiro tempo, o PSG dominou o jogo tendo as melhores oportunidades com Messi, Neymar, Hakimi e Mbappé. Nos acréscimos, o Lens voltou a atacar, mas sem sucesso.

No segundo tempo, o Paris subiu dos vestiários determinado a trazer a taça para a sua sala de troféus. Mbappé foi o primeiro a tentar aos 7 minutos. Quatro minutos depois, Danso foi expulso e deixou os visitantes com um a menos.

O Paris fez questão de aproveitar a expulsão e pressionou os rivais. Aos 22, Messi abriu o placar em lance com Neymar. O Lens chegou a empatar aos 42 minutos, mas o placar de 1 a 1 deu o título ao PSG na temporada.

Em primeiro lugar com 78 pontos, o PSG tem 16 de vantagem com o segundo colocado.

Assista ao gol de Messi do PSG hoje

No segundo tempo, aos 22 minutos, Lionel Messi recebeu a bola de Neymar e, logo na entrada da área e em chute certeiro mandou a bola para as redes do goleiro do Lens, sem chances de defesa.

Os visitantes empataram o jogo aos 42 com Jean, mas o empate deu ao Paris a conquista do seu 10º título mesmo assim.

Confira a seguir o gol de Messi no jogo de hoje que consagrou o PSG campeão.

Quantos títulos Neymar tem com o PSG?

A taça conquistada neste sábado pelo Paris Saint-Germain contabiliza o 11º troféu de Neymar vestindo a camisa do clube francês.

Jogador do PSG desde 2018, o atleta brasileiro já conquistou Campeonato Francês, Copa da França, Supercopa da França e Copa da Liga da França.

O troféu que falta para completar é o da Champions League. A equipe nunca venceu o torneio e, quando Neymar foi contratado, este era o principal plano da diretoria parisiense.

A seguir, confira a relação de títulos de Neymar no PSG.

Campeonato Francês – 4 títulos (2018, 2019, 2020 e 2022)

Copa da França – 3 títulos (2018, 2020 e 2021)

Supercopa da França – 2 títulos (2018 e 2020)

Copa da Liga da França – 2 títulos (2018 e 2020)

Quem são os campeões do Campeonato Francês?

Ao conquistar o título na temporada 2021/22, o Paris Saint Germain igualou-se como o maior campeão do Campeonato Francês ao lado do Saint-Étienne, com 10 troféus.

Em segundo lugar está o Olympique de Marseille, com 9 títulos conquistados na história do futebol. Então, confira a lista completa.

Saint-Étienne – 10 títulos

PSG – 10 títulos

Olympique de Marselha – 9 títulos

Monaco – 8 títulos

Nantes – 8 títulos

Lyon – 7 títulos

Bordeaux – 6 títulos

Reims – 6 títulos

Nice – 4 títulos

Lille – 4 títulos

Sochaux – 2 títulos

Sète – 2 títulos

Montpellier – 1 título

Lens – 1 título

Strasbourg – 1 título

