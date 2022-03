Onde vai passar jogo do Corinthians hoje de graça e horário – 20/03/2022

Já classificado para as quartas do Paulistão, Corinthians entra em campo apenas para cumprir tabela contra o Novorizontino

Novorizontino e Corinthians entram em campo neste domingo, a partir das 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, na última rodada do Campeonato Paulista de 2022. Dessa maneira, confira a seguir onde vai passar jogo do Corinthians hoje.

O time do Novorizontino foi derrotado pelo Botafogo na última rodada do Paulistão, enquanto o Timão também perdeu o clássico para o Palmeiras na última quinta-feira.

Onde vai passar jogo do Corinthians hoje

A partida entre Novorizontino e Corinthians hoje vai passar ao vivo no canal Record, a partir das 16h (Horário de Brasília).

O canal na TV aberta vai transmitir a partida para os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com narração de Marcos de Vargas e comentários de Muller. É possível assistir a Record online no site do PlayPlus, com narração de Silvio Luiz.

A plataforma do Premiere, pay-per-view da Globo, também vai passar o jogo de hoje, disponível em operadoras de TV, assim como no site (www.premiere.globo.com) por valores de R$49,90 até R$89,90. Já o streaming da FPF, o Paulistão Play, pode ser encontrado no portal (www.paulistaoplay.com.br), por R$34,99.

Escalações de Novorizontino x Corinthians

O Novorizontino, elenco do interior, já está rebaixado para a segunda divisão do futebol paulista. Por isso, a partida deste domingo serve apenas para cumprir tabela e, quem sabe, lutar por um fim de temporada na elite com pelo menos uma vitória conquistada.

Provável Novorizontino: Giovanni; Lucas Mendes, Bruno Aguiar, Reverson, Guilherme Matos; Barba, Léo Baiano, Danielzinho; Douglas, Cléo Silva, Rômulo

Enquanto isso, o Corinthians entra em campo já classificado para as quartas do Campeonato Paulista nesta temporada. Porém, o Timão ainda não sabe quem vai enfrentar na próxima fase e, por isso, entra em campo buscando classificar-se com saldo positivo para aguardar. No grupo A, está em primeiro lugar com 20 pontos.

Provável Corinthians: Cássio; Lucas Piton, Fagner, Gil, João Victor; Paulinho, Renato Augusto, Queiroz; Gustavo Mosquito, Willian, Roger Guedes

Último jogo Novorizontino x Corinthians

Pela 12ª rodada do Paulistão em 2021, os times de Corinthians e Novorizontino se enfrentaram pela última vez em campo. O jogo aconteceu em 9 de maio do ano passado.

Por 2 a 1, o Timão venceu o elenco do interior paulista com gols de Fábio Santos e Mandaca, enquanto Baggio descontou.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

