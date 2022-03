Onde vai passar jogo do Corinthians x Ponte Preta de graça e que horas

O Corinthians joga contra a Ponte Preta neste sábado (12/03), pela 11ª rodada do Paulistão na Neo Química Arena, a partir das 18h30, pelo horário de Brasília. A transmissão será no Youtube, pelo canal do Paulistão, e você confere a seguir as principais informações de onde vai passar o jogo do Corinthians hoje.

Que horas e o jogo do Corinthians?

A partida entre Corinthians e Ponte Preta hoje, 12 de março de 2022, vai começar a partir das 18h30, seis e meia da tarde, no horário de Brasília jogando na Neo Química Arena, capital paulista pelo estado de São Paulo.

Lembrando que o horário pode ser diferente em alguns estados devido ao fuso horário como Mato Grosso ou Amazonas. Por isso, é necessário observar com atenção.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje:

O jogo do Corinthians x Ponte Preta hoje vai passar no Youtube, Premiere e Paulistão Play.

O canal do Paulistão no Youtube vai transmitir ao vivo a partida deste sábado para todo o Brasil de graça. Já a plataforma do PPV pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90, assim como o Paulistão Play (www.paulistaoplay.com.br) por R$34,99.

Informações do jogo de hoje

Data: 12/03/2022

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Local: Neo Química Arena

Onde assistir jogo de hoje: Youtube, Premiere e TV Paulistão Play

Últimos jogos Corinthians x Ponte Preta

07/03/2021 – Corinthians 2 x 1 Ponte Preta – Campeonato Paulista

30/01/2020 – Ponte Preta 2 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista

26/01/2019 – Corinthians 1 x 0 Ponte Preta – Campeonato Paulista

Veja como foi o último jogo do Corinthians e Ponte Preta.

Escalação de Corinthians x Ponte Preta

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, João Victor, Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Giuliano, Renato Augusto; Willian, Róger Guedes

Ponte Preta: Ygor Vinhas; Kevin, Thiago Lopes, Fabrício, Jean Carlos; Léo Santos, Léo Naldi, Matheus Anjos, Fessin; Lucca, Ribamar

Já classificado, o Corinthians entra em campo neste sábado somente para cumprir tabela e buscar aumentar o seu saldo ainda mais. No grupo A, contabiliza 17 pontos em cinco jogos vencidos, dois empates e duas derrotas, ou seja, já não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado. Na última rodada, perdeu para o São Paulo no clássico.

Enquanto isso, a Ponte entra em campo depois de ser derrotada pela Água Santa no fim de semana passado. No grupo D, o elenco tem apenas 8 pontos, ou seja, corre o risco de não se classificar para a próxima fase, tendo apenas o segundo lugar na classificação. Ao todo, venceu duas partidas, empatou também duas e perdeu seis.

Jogos do Campeonato Paulista hoje

Quatro jogos serão realizados neste sábado pelo Campeonato Paulista.

Água Santa x Santo André – 15h

Guarani x Ferroviária – 16h

Corinthians x Ponte Preta – 18h30

Inter de Limeira x São Bernardo – 20h30

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias do Campeonato Paulista.