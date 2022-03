Onde vai passar jogo do Cruzeiro x Athletic ao vivo e horário 22/03/2022

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 22 de março, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro

Nesta terça-feira, Cruzeiro e Athletic se enfrentam a partir das 20h30, no jogo de volta da semifinal no Campeonato Mineiro, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Dessa maneira, saiba todas as informações de onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje.

O último encontro da Raposa foi a derrota para o Patrocinense, enquanto o Athletic venceu o Villa Nova jogando em sua casa pela última rodada da primeira fase.

Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje

A partida entre Cruzeiro e Athletic Club nesta terça-feira, 22 de março de 2022, vai começar às 20h30, no horário de Brasília, jogando no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais.

Pelo duelo de ida, a semifinal do Campeonato Mineiro tem do outro lado da chave o confronto entre Caldense e Atlético Mineiro, onde o vencedor vai enfrentar o ganhador do jogo de hoje na final do Mineiro 2022.

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo

O jogo do Cruzeiro e Athletic hoje vai ter a transmissão ao vivo no streaming O Tempo Sports, por assinatura, para todos os estados do Brasil.

A plataforma por assinatura está disponível através do site (app.otemposports.otempo.com.br) ou aplicativo para Android e iOS por R$ 59,90 ou R$19,90 a partida avulsa. O aplicativo pertence ao jornal mineiro O Tempo, desenvolvido especialmente para transmitir os jogos da Raposa em casa, em Belo Horizonte.

Escalação do jogo do Cruzeiro x Athletic hoje

Depois de um ano difícil no futebol, o Cruzeiro fez questão de dar a volta por cima na nova temporada. Na primeira fase do Campeonato Mineiro, terminou em terceiro lugar com 22 pontos, contabilizando sete vitórias, um empate e três derrotas, ou seja, garantiu o seu espaço na semifinal, pronto para buscar o troféu estadual.

Provável Cruzeiro: Rafael Cabral, Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Rafael Santos, Willian, Fernando Canesin, João Paulo, Waguininho, Vitor e Edu.

Enquanto isso, o Athletic surpreendeu até mesmo os seus próprios torcedores ao carimbar o seu passaporte para as quartas de final do Mineiro, terminando a primeira fase em segundo lugar com 25 pontos com oito triunfos, um empate e somente duas derrotas. Por isso, promete dar muito trabalho mesmo jogando fora de casa ao seu adversário hoje.

Provável Athletic: Lee, Gabriel Nunes, Edson Alves, Victor, Nathan Mendes, Kadu, Fumaça, Alason, Ricardo Oliveira, Douglas e Michael da Silva

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo do São Paulo até chegar nas quartas.

Quando vai ser a final do Campeonato Mineiro?

A decisão do Campeonato Mineiro em 2022 ainda não tem data e horário definida. Disputada em partida única, onde o melhor colocado se garante com o mando de campo, as duas equipes finalistas vão disputar o troféu da temporada mineira para começar o ano com o pé direito.

O Campeonato Mineiro também apresenta o Troféu Inconfidência, onde quatro equipes disputam a semifinal e, por fim, a grande decisão em busca do título secundário do futebol mineiro. A final também não possui data.

+ Ingresso da Copa do Mundo de 2022: como comprar, preço e onde vende