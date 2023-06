Onde assistir online o jogo do Cruzeiro hoje no Brasileirão - 21/06

Onde assistir online o jogo do Cruzeiro hoje no Brasileirão – 21/06

O Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, será o palco do jogo do Cruzeiro hoje contra o Fortaleza, válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 21/06. A bola vai rolar às 19h, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo para todo o país.

Quem vai transmitir o jogo do Cruzeiro no Brasileirão

O torcedor pode assistir o jogo do Cruzeiro hoje no Premiere às 19h em qualquer lugar do país. O duelo contra o Fortaleza é válido pela décima primeira rodada do Brasileirão.

Quem possui a conta no Premiere pela assinatura da TV paga ou apenas é membro avulso assiste o Premiere no aplicativo próprio. Avulso, o valor é de R$ 59,90 por mês e dá para assistir no celular, tablet e smartv.

O pacote "Globoplay + canais ao vivo + Premiere" ou "Globoplay e Premiere" também tem o pay-per-view na programação. Por mês, o torcedor deve desembolsar R$ 49,90 até R$ 89,90 e, assim, assistir na plataforma de streaming os canais de futebol.

Horário: sete horas da noite

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje: Premiere e GloboPlay

Saiba quando acaba o Brasileirão 2023

Prévia de Cruzeiro x Fortaleza

O duelo entre Cruzeiro e Fortaleza nesta quarta-feira traz duas equipes que brigam no meio da classificação do Brasileirão. Estão em lugares bastante diferentes, mas possuem o mesmo objetivo: faturar os três pontos para brigarem pela vaga no G-4 da tabela.

O Cruzeiro vem de empate com o Bahia no sábado passado. O elenco está em nono lugar com 14 pontos, somados em quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. Se ganhar, sobe duas posições e poderá brigar na parte de cima da classificação do Brasileirão.

Já o Fortaleza, com Vojvoda, é o 11º colocado com 14 pontos, somados em três vitórias, cinco empates e duas derrotas na competição brasileira. Perdeu para o Botafogo na última rodada, atual líder, e por isso caiu na tabela e foi parar no meio, mais perto do rebaixamento.

Escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Luciano Castán, Marlon, Oliveira; Mateus Vital, Neto Moura, Filipe Machado; Gilberto, Wesley e Bruno Rodrigues (Técnico: Pepa).

Escalação do Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Bruno Pacheco, Titi; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino; Calebe, Lucero e Thiago Galhardo. (Técnico: Juan Pablo Vojvoda).

🦊📋 SAIU A LISTA! Estes são os nossos jogadores relacionados para a partida contra o Fortaleza.#CRUxFOR | #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/M28VMU4MWy — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) June 20, 2023

O que aconteceu com o gramado do Mineirão?

Depois de muita disputa, o Cruzeiro joga novamente no Estádio do Mineirão, na capital mineira. O portal GE publicou uma série de vídeos na manhã de ontem com imagens do gramado do estádio com falhas na véspera do confronto entre Cruzeiro e Fortaleza.

De acordo com o GE, a assessoria da Minas Arena, responsável pelo estádio mineiro, disse que é normal notar diferenças pela troca em algumas partes do local, mas que para o jogo desta quarta-feira, o gramado está normal.

Além de jogos do Cruzeiro, Atlético e amistosos da Copa do Mundo, o Mineirão é também palco de grandes eventos e até shows nacionais e internacionais. As mudanças nos gramados são recorrentes já que a agenda está sempre lotada na arena.

Leia também:

Melhores memes da derrota do Brasil em amistoso contra Senegal 2023