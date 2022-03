Onde vai passar jogo do Grêmio x Internacional e horário (23/3)

No primeiro jogo, Grêmio venceu por 3 a 0 na semifinal do Campeonato Gaúcho e está mais perto da final

Grêmio e Internacional disputam nesta quarta-feira, 23 de março, a partir das 22h15 (horário de Brasília), a partida de volta na semifinal do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Dessa maneira, veja as informações de onde vai passar o jogo do Grêmio x Internacional ao vivo.

Na partida de ida, o Grêmio venceu o GreNal por 3 a 0 e, por isso, precisa somente de um empate para chegar até a final da competição.

Onde vai passar o jogo do Grêmio x Internacional hoje

O jogo do Grêmio e Internacional hoje vai passar ao vivo na Globo, SporTV e Premiere a partir das 22h15, pelo horário de Brasília. O canal da TV aberta vai transmitir para todo o estado do Rio Grande do Sul o GreNal ao vivo e de graça, enquanto o canal SporTV só estará disponível para operadoras por assinatura em todo o Brasil.

A plataforma do Premiere vai passar o jogo de hoje disponível em operadoras de TV e no site oficial (www.premiere.globo.com) pelos valores de R$49,90 até R$89,90.

Escalação do jogo do Grêmio e Internacional hoje

Provável Escalação do Grêmio: Brenno, Rodrigues, Pedro Geromel, Bruno Alves, Nicolas, Lucas Silva, Villasanti, Bitello, Campaz, Elias e Diego Souza.

Provável Escalação do Internacional: Daniel, Bustos, Kaique, Cuesta, Bruno Mendéz, Gabriel, Liziero, Edenílson, Maurício, Taison e David.

O elenco do Grêmio tem a vantagem no GreNal desta quarta-feira depois de vencer a primeira partida da grande semifinal no Campeonato Gaúcho. Dessa maneira, o grupo deve repetir a escalação para o confronto já que precisa de apenas um empate para avançar de fase. Por fim, na primeira fase, terminou em segundo lugar com 21 pontos.

Enquanto isso, o Inter tem uma grande missão nesta quarta-feira se quiser buscar a classificação até a final do Gaúcho na temporada 2022. Depois de perder em casa a primeira partida da semifinal, com problemas envolvendo a própria torcida, o elenco comandado por Alexander Medina precisa se recompor e mostrar a qualidade dos seus jogadores. Para avançar, precisa de uma vitória por quatro gols ou mais.

+ Grenal: saiba quem é o maior vencedor do clássico

Grêmio x Internacional último jogo

O último jogo entre Grêmio e Internacional aconteceu no sábado, 19 de março de 2022, pela partida de ida na semifinal do Campeonato Gaúcho pela temporada atual.

Sob o resultado de 3 a 0, a equipe do Tricolor faturou a vantagem com gols de Diego Souza, João Paulo Bitello e Elias Manoel. Agora, tem a diferença em seu favor e precisa somente de um empate para avançar até a grande final.

Confira a seguir os últimos resultados entre os dois times:

09/03/2022 – Internacional 1 x 0 Grêmio – Campeonato Gaúcho

06/11/2021 – Internacional 1 x 0 Grêmio – Brasileirão

10/07/2021 – Grêimo 0 x 0 Internacional – Brasileirão

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo entre os times.