Onde vai passar jogo do Internacional x Guaireña ao vivo e horário (14/04)

Em crise dentro e fora de campo, o Internacional joga nesta quinta-feira contra o Guaireña, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana de 2022, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do Internacional hoje.

Estão no grupo E as equipes de Independiente Medellín, 9 de Octubre, Internacional e Guaireña. As duas equipes buscam a primeira vitória na competição no jogo de hoje.

Onde vai passar jogo do Internacional

O jogo do Internacional e Guaireña hoje vai ser transmitido na Conmebol TV (TV paga), a partir das 21h30, no horário de Brasília, pela Sul-Americana nesta quinta-feira, 14 de abril de 2022.

A emissora da Conmebol TV vai transmitir para todos os estados do Brasil o jogo de hoje na Sul-Americana. Porém, o canal só está disponível operadoras de TV como a Sky, Claro e DirecTV GO. A entidade detém os direitos de transmissão da Copa Sul-Americana e, por isso, nenhum outro canal pode transmitir as imagens.

Para ter acesso aos canais, basta procurar no site de cada operadora ou até mesmo aplicativo, escolher o pacote que cabe no seu bolso, seja por R$19,90 ou R$29,90 na fatura ao fim do mês, e então assistir ao vivo os jogos.

Outra opção é através das plataformas em aplicativos como a Sky Play e NOW.

Data: 14/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Onde assistir: Conmebol TV

Internacional e Guaireña na Sul-Americana

O técnico Alexander Medina vem sofrendo pressão da diretoria colorada e duras críticas da torcida por seu trabalho com o elenco do Internacional. Na primeira rodada, a equipe empatou com o 9 de Octubre, enquanto no fim de semana perdeu para o Galo no Brasileirão. O jogo desta quinta pode ser decisivo para o comandante, com o grupo buscando a primeira vitória na Sul-Americana.

Do outro lado, o Everton também deve fazer tudo para conquistar o primeiro triunfo na edição. Pelo grupo E, a equipe não é a favorita no jogo de hoje e muito menos para avançar até a próxima fase. Mesmo assim, ainda mantem viva a esperança de terminar a fase de grupos e disputar o tão sonhado título.

Escalação do Internacional x Guaireña

Escalação do Internacional: Daniel, Fabricio Bustos, Méndez, Gabriel Mercado, Liziero, Gabriel, Edenilson, Maurício, Taison, Carlos De Pena e Alemão

Escalação do Guaireña: Espínola, Giménez, Paniagua, Santacruz, Jiménez, Aguillar, Toledo, Ayala, Salinas, Murillo e Otazú.

Último jogo de Internacional e Guaireña

O Inter empatou em 2 x 2 com o 9 de Octubre fora de casa na primeira rodada. Os gols foram de Mauro de Luz aos anfitriões e Maurício e Wesley para o Colorado.

Já o Guaireña, do Paraguai, também empatou com o Independiente Medellín em 3 x 3.

