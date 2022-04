Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje? Qual é o horário? (20/04)

Buscando aumentar a vantagem na liderança, o Real Madrid visita o Osasuna nesta quarta-feira, a partir das 16h30 (horário de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona. Para não perder, saiba onde vai passar jogo do Real Madrid hoje.

O time do Osasuna venceu o Valencia, enquanto o Real também ganhou do Sevilla no fim de semana.

Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje

O jogo do Osasuna e Real Madrid hoje vai passar no Star + (Streaming), a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

Para a supressa dos torcedores, a partida do Campeonato Espanhol só estará disponível no Star +, serviço de streaming da Disney. Isso significa que apenas assinantes de todo o Brasil podem assistir a disputa.

Para tornar-se membro da plataforma, basta acessar o site (www.starplus.com) ou através do aplicativo para Android e iOS e, pelos valores de R$32,90 até R$45,90, encontrar o melhor pacote para você.

Data: 20/04/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona

Onde assistir: Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Francês?

Osasuna e Real Madrid no Campeonato Espanhol

Na nona posição com 44 pontos, o Osasuna vem mostrando a reação nesta reta final do Campeonato Espanhol. Nas últimas rodadas, o elenco ganhou do Alavés e Valencia mas, para o jogo desta quarta-feira, encontra o atual líder e favorito ao título. Contando com a força da torcida em casa, o grupo sobe uma posição se vencer.

Do outro lado, o Real Madrid é o líder do Campeonato Espanhol com 75 pontos, vantagem de quinze pontos com o Sevilla, segundo colocado. A vantagem ficou ainda maior depois de vencer o próprio vice-líder no fim de semana, colocando ainda mais a mão na taça este ano. No topo da tabela, o elenco de Ancelotti tem 23 vitórias, 6 empates e 3 derrotas.

Escalação do Osasuna x Real Madrid

Escalação do Osasuna:​ Herrera, Ángel, David García, Hernández, Nacho Vidal, Oier, Lucas Torró, Moncayola, Manu Sanchéz, Ávilla e Budimir

Escalação do Real Madrid: Courtois, Carvajal, Alaba, Lucas Vásquez, Militão, Kroos, Camavinga, Modric, Vini Jr, Benzema e Valverde

Últimos jogos Osasuna x Real Madrid

Real Madrid 0 x 0 Osasuna – 27/10/2021 – Campeonato Espanhol

Real Madrid 2 x 0 Osasuna – 01/05/2021 – Campeonato Espanhol

Osasuna 0 x 0 Real Madrid – 09/01/2021 – Campeonato Espanhol

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Aproveite e siga o DCI no Google News