Onde vai passar jogo do Santos x São Bernardo hoje e horário (10/02)

Santos e São Bernardo se enfrentam nesta quinta-feira, 10/02, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Vila Belmiro, na Baixada Santista. Além de saber as escalações e os horários, confira onde assistir ao jogo do Santos hoje.

Onde vai passar o jogo do Santos hoje ao vivo

O Premiere (Pay-per-view) e o Youtube do Paulistão (Site de vídeos gratuito) vão transmitir o jogo entre Santos e São Bernardo nesta quinta-feira ao vivo para todo o Brasil a partir das sete horas da noite.

A plataforma funciona apenas para operadoras de TV paga e assinantes, tendo acesso através do site por R$49,90 até R$89,90.

FICHA TÉCNICA

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Local: Vila Belmiro

TV: Premiere

Online: Youtube

Escalação do Santos x São Bernardo

SANTOS – O elenco santista empatou com o Guarani na última rodada do Campeonato Paulista. Agora, se quiser continuar vivo na busca pela liderança do grupo D, precisa dos três pontos no confronto desta quinta-feira de qualquer maneira. Por fim, aparece em terceiro lugar com 5 pontos.

Escalação do Santos hoje: João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann, Felipe Jonathan; Camacho, Vinícius, Lucas Braga; Marcos Leonardo, Ângelo

SÃO BERNARDO – Do outro lado, o São Bernardo lidera o grupo B com 7 pontos, isto é, coleciona duas vitórias, um empate e uma derrota na temporada. Por isso, vai colocar os seus melhores jogadores para entrar em campo no duelo de hoje e, consequentemente, levar os três pontos para casa.

Escalação do São Bernardo hoje: Júnior Oliveira; Cristovam, Joílson, Matheus Salustiano, Igor Fernandes; Rodrigo Souza, Ligger, Vitinho Mesquita; Paulinho, Silvinho, Davó

Classificação do Campeonato Paulista 2022

Doze rodadas são realizadas na fase de grupos do Campeonato Paulista utilizando sistema de pontos corridos.

GRUPO B:

1 São Bernardo – 7 pontos

2 Ferroviária – 6 pontos

3 São Paulo – 4 pontos

4 Novorizontino – 1 pontos

GRUPO D:

1 RB Bragantino – 10 pontos

2 Ponte Preta– 7 pontos

3 Santos – 5 pontos

4 Santo André – 5 pontos

