Saiba onde vai passar jogo do São Paulo. Foto: Reprodução / Rubens Chiri / saopaulofc.net

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje e horário Sul-Americana 07/04

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje e horário Sul-Americana 07/04

Ayacucho e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela abertura da primeira rodada na Copa Sul-Americana de 2022, no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Dessa maneira, saiba quais são os detalhes de onde vai passar jogo do São Paulo hoje.

Estão no grupo D os times do Jorge Wilsterman, Everton, Ayacucho e São Paulo.

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje vai ser no Conmebol TV, a partir das 21h30, horário de Brasília.

O canal Conmebol TV tem exclusividade para transmitir os jogos da Copa Sul-Americana na temporada. A emissora, no entanto, só está disponível em operadoras como a Sky, Claro e DirecTV GO, como TV paga.

Para ter acesso completo, basta assinar o valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura, de acordo com cada plataforma. Basta sintonizar os canais 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV.

Outra opção é acompanhar através dos aplicativos Sky Play e NOW.

Informações de onde vai passar jogo do São Paulo hoje

Data: 7 de abril de 2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima

Onde assistir: Conmebol TV

Provável escalação do Ayacucho x São Paulo

Escalação do Ayacucho: Gómez, Silveira, Salazar, Quina, Chávez, Fernández, Barrios, Mendieta, Techera, Morales e Royón.

Escalação do São Paulo: Tiago Volpi (Jandrei), Igor Vinícius, Arboleda, Miranda, Reinaldo, Luan, Andrés, Talles Costa, Nikão, Rigoni e Luciano

A equipe peruana do Ayacucho venceu o Sport Boys na fase preliminar da Sul-Americana, carimbando o seu passaporte até a fase de grupos. Agora, tem pela frente três fortes oponentes para disputar a classificação até as oitavas. Mesmo assim, o elenco promete dar o melhor de seu elenco, tanto dentro quanto fora de casa.

Enquanto isso, o São Paulo vem para a disputa de hoje logo após ser goleado pelo Palmeiras na final do Paulistão. O resultado estremeceu o elenco, mas o grupo garante que o foco está neste no duelo de quinta-feira, onde precisam abrir vantagem e, quem sabe, assumir a liderança.

Os dois times nunca se enfrentaram na história do futebol sul-americano. Por isso, o duelo desta quinta-feira será o primeiro embate entre os elencos.

Assista no vídeo a seguir como foi a conquista do Ayacucho na fase preliminar.

Aproveite e siga o DCI no Google News