Onde vai passar jogo do São Paulo x Corinthians e horário (27/3)

São Paulo e Corinthians disputam neste domingo, a partir das 16h, a semifinal do Campeonato Paulista em 2022, no Estádio do Morumbi, na capital paulista. Quem vencer vai jogar a final contra o Palmeiras na semana que vem. Confira todas as informações de onde vai passar jogo do São Paulo x Corinthians.

O tricolor venceu o São Bernardo nas quartas, enquanto o Timão superou nos pênaltis o Guarani.

Onde vai passar jogo do São Paulo x Corinthians hoje

Onde vai passar o jogo do São Paulo e Corinthians hoje vai ser na Record, HBO Max, Estádio TNT, Premiere e Paulistão Play, a partir das 16h, no horário de Brasília.

A emissora vai transmitir o clássico neste domingo pela TV aberta para os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A narração será de Marco de Vargas com comentários de Muller.

No streaming, o HBO Max, da Rede Turner, pode ser acessada através do site (www.hbomax.com) e também no aplicativo para Android e iOS por R$19,99 ou R$27,90. Já o Estádio TNT está disponível para todos os assinantes de operadoras da TV paga, ou por assinatura de R$19,90 no portal (www.estadio.com).

Já a plataforma do pay-per-view Premiere está disponível nos canais em operadoras ou no site (www.premiere.globo.com) por R$49,90 até R$89,90, assim como no Paulistão Play, por R$34,99.

A arbitragem será de Vinícius Gonçalves.

Escalação do jogo do São Paulo x Corinthians

Provável escalação do São Paulo: Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson, Igor Gomes, Eder (Luciano) e Calleri

Provável escalação do Corinthians: Cassio, Fagner, João Victor, Gil, Fábio Santos, Du Queiroz, Renato Augusto, Paulinho, Willian, Roger Guedes e Gustavo

Atual campeão paulista, o São Paulo quer fazer bonito na semifinal do Paulistão em busca de mais uma decisão no torneio estadual. Na primeira fase, terminou em primeiro lugar no grupo B com 23 pontos, enquanto derrotou o São Bernardo de virada nas quartas de final. Agora, diante do seu maior adversário, quer novamente a vitória.

Enquanto isso, o Corinthians também chega muito bem para disputar o clássico. Em primeiro lugar no grupo A, marcou 23 pontos com sete vitórias, dois empates e três derrotas. Nas quartas, entretanto, chegou a tropeçar diante do Guarani e passou nos pênaltis porém, diante do seu maior rival, promete medir forças e avançar.

O último encontro entre Corinthians e São Paulo aconteceu em 5 de março de 2022, pela primeira fase do Campeonato Paulista na temporada atual.

Em 1 x 0, o tricolor venceu a partida com gol de Calleri com apenas um minuto de jogo.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos time

Quando vai ser a final do Paulistão?

A final do Campeonato Paulista de 2022 será realizada entre os dias 30 de março e 3 de abril. Os vencedores das semifinais, Palmeiras e Corinthians ou São Paulo, se garantem na decisão do torneio onde vão disputar o título em dois confrontos, sob os horários de 21h30 e 18h30 respectivamente.

O time de melhor campanha na classificação geral vai decidir o segundo jogo da final em casa, isto é, o Palmeiras.

É importante ressaltar que as partidas podem sofrer alterações por solicitação das TV’s ou até mesmo pela polícia militar como medida de segurança.