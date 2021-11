Jogo do Uruguai x Argentina hoje: onde vai passar e horário (12/11)

De olho na vaga à Copa do Mundo 2022, Uruguai e Argentina fazem o clássico sul-americano nesta sexta-feira, 12, em partida válida pela 13ª rodada das Eliminatórias. As seleções se enfrentam no Estádio Campeón del Siglo, às 20 horas. Veja então onde vai passar o jogo do Uruguai x Argentina hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Uruguai x Argentina hoje, ao vivo?

O Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão das Eliminatórias Sul-americanas, mas não exibe o confronto na TV aberta. A partida terá transmissão exclusiva no país pelo SporTV. O canal de TV por assinatura faz a cobertura da confronto ao vivo.

Data: 12 de novembro 2021

Horário: 20 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio Campeón del Siglo – Uruguai

Onde assistir jogo do Uruguai x Argentina hoje: SporTV

Qual a provável escalação?

Na busca pela vitória e de olho na próxima Copa do Mundo, os treinadores das duas seleções vão a campo com o que de melhor possuem no elenco convocado. Confira então a escalação do jogo do Uruguai x Argentina hoje:

Uruguai: Muslera; Nández, Godín, Giménez (Araújo) e Viña; Valverde, Lucas Torreira e Bentancur; Álvarez, Luis Suárez e Darwin Nuñez.

Argentina: Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Acuña; Paredes, Lo Celso e De Paul; Lautaro Martínez, Messi e Di María.

Torcedores no país podem acompanhar o jogo da Uruguai x Argentina hoje, ao vivo, com exclusividade por meio do SporTV nos canais fechados.

Vindo de duas derrotas consecutivas para Brasil e Argentina, a Celeste busca agora se recuperar no torneio para entrar no G-4. Com 16 pontos, os uruguaios hoje não garantem a vaga direta para a Copa do Mundo e, por isso, precisam vencer seu rival para não se distanciar das primeiras posições.

Por outro lado, os argentinos são os atuais vice-líderes, com 25 pontos. Embora esteja distante do Brasil – primeiro colocado – os hermanos estão com folgas na segunda posição e buscam o triunfo para se aproximarem da classificação para o Mundial.

