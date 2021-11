Eliminatórias da Concacaf: tabela atualizada e jogos de novembro

Oito seleções da América do Norte, Central e Caribe disputam as quatro vagas para a Copa do Mundo de 2022 através das Eliminatórias da Concacaf. A partir de sexta-feira, 12/11, duas rodadas serão realizadas com duelos que prometem bom futebol e muita disputa em campo. Confira a tabela completa e saiba onde assistir ao vivo.

Jogos das Eliminatórias da Concacaf em novembro

No calendário da Concacaf, oito jogos serão realizados em novembro pela 7ª e 8ª rodada das Eliminatórias. Estas serão as últimas etapas da América do Norte, Central e Caribe na busca por Catar em 2022.

Os canais ESPN e Fox Sports são os responsáveis pela transmissão do torneio ao vivo, disponível somente em operadoras por assinatura. Porém, o serviço de streaming Star +, para assinantes, disponibiliza no site (www.starplus.com) ou através do aplicativo para Android e iOS as transmissões de todos os jogos.

Confira todos os jogos de novembro nas Eliminatórias da Concacaf.

Sétima rodada (12/11):

Honduras x Panamá – 21h05

Canadá x Costa Rica – 22h05

Estados Unidos x México – 22h10

El Salvador x Jamaica – 23h

Oitava rodada (16/11):

Jamaica x Estados Unidos – 18h

Costa Rica x Honduras – 21h05

Panamá x El Salvador – 22h05

Canadá x México – 22h05

Tabela atualizada das Eliminatórias da Concacaf

Em primeiro lugar com 14 pontos, o México lidera as Eliminatórias com vantagem de três pontos. Estados Unidos e Canadá vem logo atrás brigando para ocupar a ponta da tabela.

1 México – 14 pontos

2 Estados Unidos – 11 pontos

3 Canadá – 10 pontos

4 Panamá – 8 pontos

5 Costa Rica – 6 pontos

6 Jamaica – 5 pontos

7 El Salvador – 5 pontos

8 Honduras – 3pontos

Quantos se classificam na Concacaf?

A Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF) decidiu mudar por completo o seu modelo de disputa. Ao todo, são quatro vagas para o Mundial.

Cinco seleções do ranking da FIFA se classificaram para o octogonal, sendo Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica e México. Enquanto isso, outras três equipes garantiram a vaga através da fase de grupos com a repescagem entre 30 seleções, formando então o sistema final.

A competição segue até março de 2022 com as três primeiras equipes avançando de forma direta enquanto a quarta colocada disputa a repescagem mundial.