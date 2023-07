Onde vai passar Juventus x Milan hoje amistoso ao vivo - 27/07/2023

É dia de clássico italiano! Para animar a noite do torcedor, as equipes de Juventus x Milan vão disputar amistoso preparatório na pré-temporada nesta quinta-feira, 27 de julho, no Estádio Dignity Health Sports Park, em Los Angeles. A bola rola às 23h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

Quem vai transmitir Juventus x Milan ao vivo

Você pode assistir o amistoso Juventus x Milan hoje na TNT e HBO Max às 23h30 em qualquer lugar do Brasil. Não dá para acompanhar na televisão aberta.

O canal da TNT só está disponível em operadoras de televisão por assinatura. Entre em contato com o seu operador para adquirir a emissora na programação.

Quem é assinante HBO Max pode assistir o confronto entre Juventus x Milan ao vivo no aplicativo.

CANAL DA TNT:

Sky: 108/508

Claro: 151/651

Oi: 48/548

Vivo: 648/100/657/892

Prévia de Juventus e Milan hoje

O clássico italiano Juve versus Milan foi disputado em 223 oportunidades, de acordo com o portal de estatísticas Transfermarkt.

A Juve tem vantagem de 87 vitórias contra 65 do Milan, além de 71 empates. No quesito gols, a Velha Senhora balançou as redes em 328 vezes e o Milan 290. O último duelo aconteceu em 28 de maio deste ano, com a vitória do Milan por 1 a 0, na 37ª rodada do Campeonato Italiano.

A Juventus sofreu na temporada passada com perda de pontos, jogadores lesionados e a eliminação precoce na Champions League. O time não brigou por título no Campeonato Italiano, assim como perdeu a Copa da Itália e, por isso, vê o confronto desta quinta-feira como a oportunidade perfeita para começar do zero.

O Milan, por outro lado, fez uma boa campanha na última temporada, mas não brigou por título. O elenco disparou na classificação do Campeonato Italiano mas, mesmo assim, não conquistou taças. Os amistoso na pré-temporada vãos mostrar para o torcedor como será o ano do clube.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti, Weah; Miretti, Locatelli, Rabiot; Kostic, Milik e Chiesa (Técnico: Massimiliano Allegri)

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Thiaw; Krunic, Reijnders, Pulisic; Loftus-Cheek, Rafa Leão e Giroud (Técnico: Stefano Pioli)

Quando começa a temporada no Campeonato Italiano?

O Campeonato Italiano começa em 20 de agosto, domingo, com todas as partidas em horários distintos. O Milan vai enfrentar o Bologna, fora de casa, enquanto a Juventus vai jogar contra a Udinese como visitante.

São vinte equipes e 38 rodadas em pontos corridos em dois turnos: os times jogam com cada um dos adversários uma vez como visitante e depois dentro de casa. A primeira edição do Campeonato Italiano foi realizada em 1898, com vitória do Genoa.

Confira todos os jogos da primeira rodada do Campeonato Italiano 2023/24.

Domingo, 20/08:

Bologna x Milan

Empoli x Verona

Frosinone x Napoli

Genoa x Fiorentina

Inter de Milão x Monza

Lecce x Lazio

Roma x Salernitana

Sassuolo x Atalanta

Torino x Cagliari

Udinese x Juventus

