Estádio Accor será o palco da final do Mundial 2023. Foto: Reprodução Youtube/Accor Stadium

Quando é a final da Copa do Mundo Feminina em 2023?

Quando é a final da Copa do Mundo Feminina em 2023?

A Copa do Mundo Feminina de 2023 ocorre na Austrália e na Nova Zelândia entre os meses de julho agosto, e reúne pela primeira vez 32 seleções competindo em oito grupos. A final da Copa do Mundo já está marcada e te mostramos a jornada até lá.

Quando vai ser a final da Copa do Mundo Feminina?

A final da Copa do Mundo Feminina está marcada para 20 de agosto, domingo, no Estádio Accor, em Sydney, na Austrália. A bola vai rolar às 07h, horário de Brasília, entre as duas finalistas.

A disputa final da Copa do Mundo Feminina será jogada em partida única, com a prorrogação utilizada como critério de desempate.

Esta é a nona edição do torneio de futebol feminino. A primeira final foi em no Estádio Guangdong Provincial People's, na China, com triunfo das americanas.

O Estádio que será o palco da final da Copa do Mundo Feminina em 2023 possui capacidade para receber 81 mil torcedores. O espaço vai receber também outros confrontos durante a competição.

Construído para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Sydney em 2000, o Accor Stadium (ou Austrália Stadium) tornou-se o principal espaço do país para receber eventos artísticos, shows, jogos de futebol e galerias privadas.

O Accor foi inaugurado em 6 de março de 1999, e também recebe jogos de rugby e futebol.

Além de receber a final, o estádio receberá também um jogo das oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final em 20 de agosto.

Formato do torneio da Copa do Mundo Feminina de 2023

As duas primeiras equipes de cada grupo (AH) avançam para a fase eliminatória, com as oitavas de final chegando à final.

Durante a fase de grupos, serão atribuídos três pontos por vitória, um por empate e zero por derrota. As duas equipes com o maior número de pontos em cada grupo se classificarão para a fase eliminatória.

Se as equipes estiverem empatadas em pontos, a diferença geral de gols é o primeiro desempate, seguido pelo total de gols marcados, se necessário. O terceiro desempate é o recorde de confronto direto.

Fase de grupos: 20 de julho a 3 de agosto

Rodada de 16: 5 a 8 de agosto

Quartas de final: 11 a 12 de agosto

Semifinais: 15 a 16 de agosto

Eliminatória do terceiro lugar: 19 de agosto

Final: 20 de agosto

Quais seleções estão na Copa do Mundo feminina?

Esta Copa do Mundo Feminina é a primeira a contar com 32 seleções , depois que a edição anterior, em 2019, contou com a participação de 24 países.

Austrália (co-anfitriões)

Nova Zelândia (co-anfitriões)

China (AFC)

Japão (AFC)

Filipinas (AFC)

Coreia do Sul (AFC)

Vietnã (AFC)

Marrocos (CAF)

Nigéria (CAF)

África do Sul (CAF)

Zâmbia (CAF)

Canadá (CONCACAF)

Costa Rica (CONCACAF)

Haiti (CONCACAF)

Jamaica (CONCACAF)

Panamá (CONCACAF)

Estados Unidos (CONCACAF)

Argentina (CONMEBOL)

Brasil (CONMEBOL)

Colômbia (CONMEBOL)

Dinamarca (UEFA)

Inglaterra (UEFA)

França (UEFA)

Alemanha (UEFA)

Itália (UEFA)

Holanda (UEFA)

Noruega (UEFA)

Portugal (UEFA)

República da Irlanda (UEFA)

Espanha (UEFA)

Suécia (UEFA)

Suíça (UEFA)

Quem já ganhou a Copa do Mundo Feminina?

Só quatro seleções já levantaram a taça da Copa do Mundo de futebol feminino na história: os Estados Unidos, Alemanha, Japão e a Noruega. Nove edições já foram realizadas pela FIFA.

Os Estados Unidos lideram a lista de maiores vencedores com quatro taças, seguido por Alemanha, com dois, e Japão e Noruega com um cada.

Estados Unidos tem quatro títulos da Copa do Mundo Feminina:

A Seleção dos Estados Unidos venceu as Copas femininas de 1991, 1999, 2015 e 2019. Além de ser o maior campeão de todos os tempos, carrega também o título de primeiro vencedor quando derrotou a Noruega na final, jogando na China, em 1991.

Alemanha tem dois títulos da Copa do Mundo Feminina:

Em segundo lugar vem a Alemanha com dois títulos conquistados na Copa, em 2003 e 2007. Na primeira superou a Suécia e, em 2007, ganhou do Brasil depois que o elenco carimbou pela primeira vez o passaporte para a decisão.

Japão tem um título da Copa do Mundo Feminina:

O Japão só tem uma taça da Copa do Mundo, conquistada em 2011 quando venceu os Estados Unidos nos pênaltis, jogando na Alemanha, em Frankfurt.

Noruega tem um título da Copa do Mundo Feminina:

A Noruega, uma das mais tradicionais seleções de futebol feminino, conquistou o título em 1995 quando venceu a Alemanha na grande final por 2 a 0, jogando na Suécia.

GUIA DA COPA DO MUNDO FEMININA: