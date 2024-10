Onde vai passar o jogo do Barcelona domingo ao vivo (28/9)

O líder da LaLiga ​​tentará dar continuidade à sua sequência de vitórias contra o Alavés nesse domingo, dia 5 de outubro. O jogo do Barcelona é válido pelo 6ª rodada do campeonato espanhol, no no Estádio Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz.

Transmissão do jogo do Barcelona

O jogo do Barcelona na LaLiga será transmitido ao vivo nesse domingo, 6 de outubro, a partir das 11h15, pela Disney+ na internet.

Quem é assinante da Disney vê todos os jogos da rodada no Campeonato Inglês, principalmente aqueles embates entre times 'menores' que o canal ESPN não transmite.

Dá para acessar a plataforma tanto no navegador da internet, através do portal oficial, ou em aplicativos do celular, Android e iOS, tablet, computador, videogames e smartv.

Escalação

Possível escalação do Alavés: Sivera (GK) — Tenaglia, Abqar, Sedlar, Diarra —Jordan, Benavidez — Vicente, Stoichkov, Martin — T Martinez.

Escalação para o jogo do Barcelona hoje: Pena (GK) — Kounde, Cubarsi, I Martinez, Balde — Casado, E Garcia, Pedri — Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Jogos

Calendário de jogos da La Liga

Girona x Athletic Club

Deportivo Alavés vs. Barcelona (11h15)

Sevilla x Real Betis (13h30)

Real Sociedad x Atlético de Madrid (16h)