Onde vai passar o jogo do Barcelona x Real Madrid hoje e escalação do ‘El Clásico’

Onde vai passar o jogo do Barcelona x Real Madrid hoje e escalação do ‘El Clásico’

Real Madrid e Barcelona protagonizam o El Clásico neste sábado, 26 de abril, na grande final da Copa do Rei de 2025. O duelo entre as equipes será no Estádio de La Cartuja, às 17h (Horário de Brasília).

Onde assistir Barcelona e Real Madrid

O jogo do Barcelona hoje vai passar na ESPN e Disney+ às 17h para todo o Brasil. Na TV paga, o canal só está disponível para quem possui a programação na operadora por assinatura. O torcedor deve entrar em contato com o operador para obter o canal ESPN. É importante ressaltar que o jogo do Barcelona e Real Madrid NÃO vai passar na TV aberta.

Para assistir online é preciso acessar o site da Disney+ ou baixar o aplicativo no celular, tablet, smartv ou videogames, inserir o email e a senha e navegar pelo catálogo. Para obter o cadastro e a conta, é só entrar no portal e escolher o melhor pacote ao seu bolso.

Escalações

Quem entra em campo hoje no jogo entre Real Madrid x Barcelona.

Barça: Szczesny; Koundé, Cubarsi, Iñigo Martinez e Martin; De Jong, Pedri e Fermín López; Yamal, Raphinha e Ferrán Torres. Técnico: Hansi Flick.

Madrid: Courtois; Vázquez, Asencio, Rudiger e Fran Garcia; Tchouameni, Valverde e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Como funciona a Copa do Rei?

A Copa do Rei é uma competição de futebol na Espanha jogada sempre no formato “mata-mata”. O torneio é disputado em jogo único até as quartas de final. A semifinal acontece no sistema ida e volta, enquanto a final é também em partida única, em sede neutra determinada pela Federação Espanhola de Futebol.

Equipes das mais diferentes regiões da Espanha participam da Copa do Rei. O campeão fatura o título, a taça dourada, uma vaga na fase de grupos da Liga Europa e a oportunidade de disputar a Supercopa da Espanha.

O El Clásico foi disputado 259 vezes, segundo os dados do portal de estatísticas Transfermarkt. O elenco de Madrid tem a vantagem com 79 vitórias, com 35 empates e 75 vitórias ao Barcelona.

O Barça tem 31 títulos da Copa Rei contra 19 do Real Madrid.

Tudo sobre futebol no DCI