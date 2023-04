Onde vai passar o jogo do Botafogo online na Sul-Americana - 20/04/2023

Duelo vai passar com exclusividade no serviço de streaming

O Botafogo promete fazer a sua estrela solitária brilhar nesta quinta-feira, 20 de abril, na Sul-Americana. O confronto contra o César Vallejo é válido pela segunda rodada do grupo A no Estádio Nilton Santos, às 21h. O jogo do Botafogo hoje tem transmissão exclusiva do Paramount+.

Estão no grupo A o LDU Quito, César Vallejo e Magallanes.

Assistir o jogo do Botafogo no Paramount+

O Paramount+ vai transmitir o jogo do Botafogo hoje na Copa Sul-Americana. Nenhum canal de televisão vai exibir o duelo entre o Fogão e o César Vallejo na segunda rodada.

Os direitos de transmissão do torneio de futebol são divididos entre canais de TV e streaming. O Paramount ficou com o jogo do Botafogo e hoje o torcedor só pode assistir pela internet.

A praticidade é o ponto forte do streaming. Dá para assistir no computador, no celular, no tablet e até na própria televisão se ela for smart. Para ser membro tem que pagar R$ 14,90 por mês.

Quer assistir ao jogo do Botafogo hoje? Entre no site (paramountplus.com), clique em "assine paramount+", faça o cadastro e escolha qual plano quer comprar.

Escalações de Botafogo x César Vallejo

Botafogo: Lucas Perri; Adryelson, Victor Cuesta, Philipe Sampaio, Di Plácido; Tchê Tchê, Danilo Barbosa, Eduardo; Gustavo Sauer, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

César Vallejo: Grados; Miguel Cabello Anagua, Ascues, Garcés, Vásquez; Fuentes, Ysique, Maker, Goicochea; Vanegas e Mena.

Hugo, Matheus Nascimento e Marçal não estão com o grupo nesta quinta-feira.

Jairo Vélez foi expulso na primeira rodada e agora cumpre suspensão.

Atletas relacionados para o jogo desta quinta-feira, no Nilton Santos, pela Sul-Americana. 📄🌎 #VouTeApoiarAtéOFinal pic.twitter.com/pfuN4Puwci — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 19, 2023

Conheça os grupos da Sul-Americana e as datas da disputa em 2023

Como funciona a Sul-Americana de 2023?

O Campeonato Sul-Americano de futebol é organizado pela Conmebol anualmente. Ele reúne trinta e dois clubes na fase de grupos divididos em oito grupos de quatro cada. Os elencos se classificam de acordo com as suas posições nos campeonatos nacionais.

Cada integrante do mesmo grupo joga contra os outros três adversários por duas vezes: uma como mandante e a outra fora de casa. O líder de cada chave se classifica direto para as oitavas de final, enquanto o segundo colocado vai para os playoffs contra aqueles que ficaram em terceiro na Libertadores.

As oitavas de final, quartas e a semifinal são jogadas em partida única, enquanto a final acontece em ida e volta no estádio neutro escolhido pela Conmebol.

