Conheça os grupos da Sul-Americana e as datas da disputa em 2023

Conheça os grupos da Sul-Americana e as datas da disputa em 2023

Na noite desta segunda-feira (27), em Luque, no Paraguai, a CONMEBOL realizou em sua sede o sorteio da fase de grupos da Sul-Americana. São 32 times divididos em 8 chaves.

A Sul-Americana é a competição de segunda maior importância na América do Sul. 32 equipes se classificaram. O regulamento do torneio é diferente da Libertadores.

A primeira fase da Sula é disputada em pontos corridos com 3 partidas de ida e de volta. O primeiro de cada chave avança direto para as oitavas de final. Entretanto, as equipes que ficarem em terceiro lugar na Libertadores irão para a Sul-Americana.

Assim sendo, as equipes que ficarem em segunda colocada nos grupos da Sula farão um playoff com os eliminados da Libertadores. O vencedor desse confronto avança para as oitavas de final.

Veja: resultado do sorteio da Libertadores dos grupos

Como ficaram os grupos da Sul-Americana?

Conheça os grupos da Sul-Americana 2023:

Grupo A: LDU (EQU), Botafogo, Univ. César Vallejo (PER), Magallanes (CHI).

Grupo B: Emelec (EQU), Guaraní (PAR), Danubio (URU), Huracán (ARG).

Grupo C: Estudiantes (ARG), RB Bragantino, Oriente Petrolero (BOL), Tacuary (PER).

Grupo D: São Paulo, Desportes Tolima (COL), Tigre (ARG), Puerto Cabello (VEN).

Grupo E: Santos (BRA), Newell’s Old Boys (ARG), Blooming (BOL), Audax Italiano (CHI).

Grupo F: Peñarol (URU), Defensa y Justicia (ARG), América-MG, Millonarios (COL).

Grupo G: Independiente Santa Fé (COL), Universitario (PER), Goiás (BRA), Gimnasia (ARG).

Grupo H: San Lorenzo (ARG), Palestino (CHI), Estudiantes de Mérida (VEN), Fortaleza.

Detalhe para o tricolor paulista que está no mesmo grupo que o Tigre, da Argentina. Em 2012, o São Paulo foi campeão da Sul-Americana quando venceu por 2 a 0 justamente o Tigre. Partida que ficou marcada pela despedida de Lucas Moura do soberano. E pelo fato da equipe adversária não ter voltado ao gramado para o segundo tempo.

Quando começa a fase de grupos da Sul-Americana?

O início da fase de grupos da Sul-Americana já tem data marcada: Entre os dias 04 e 06 de abril as equipes farão a primeira rodada da Sula.

Após a primeira fase ocorrerá o mata-mata. Serão partidas de ida e volta até a semifinal.

Datas da fase final:

Playoffs: 11 a 20 de julho.

Oitavas de final: 01 a 10 de agosto.*

Quartas de final: 22 a 31 de agosto.

Semifinal: 26 de setembro a 5 de outubro.

O sorteio das oitavas de final ocorrerá no dia 21 de julho.*

Quando é a final da Sul-Americana?

Assim como na Libertadores, a Sul-Americana tem final em jogo único e campo neutro desde 2019. O campeão daquela edição foi o Independiente del Valle, do Equador.

A decisão da Sula já tem data e estádio definido. O estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai receberá a partida do título no dia 28 de outubro.

Quais times brasileiros jogarão a Sul-Americana?

O Brasil terá 7 equipes em busca do troféu da Sul-Americana em 2023: São Paulo, Santos, América-MG, Goiás, Fortaleza, Botafogo e RB Bragantino.

As vagas para o torneio vieram através do Campeonato Brasileiro de 2022. São Paulo (9° colocado) América-MG (10° colocado) , Botafogo (11° colocado), Santos (12° colocado) , Goiás (13° colocado) e RB Bragantino (14° colocado).

A exceção foi o Fortaleza. O Leão do Pici disputou a pré-libertadores e foi eliminado para o Cerro Porteño. Com a derrota, ganhou a vaga para a Sul-Americana.

Vale ressaltar que o número de equipes brasileiras pode aumentar caso algum time fique em 3° na Libertadores. Lá, também há 7 representantes.

Quem venceu a Sul-Americana em 2022?

O campeão da última edição da Sula foi o Independiente del Valle. Na final a equipe equatoriana venceu o São Paulo por 2 a 0.

A decisão foi realizada no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

Quanto ganha o campeão da Sul-Americana?

O prêmio total do torneio é de US$ 77,8 milhões (R$409,2 milhões). Cada vitória na fase de grupos significa uma recompensa de US$ 100 mil ou R$ 526 mil. Só na final o campeão leva para casa US$ 5 milhões que convertidos são R$26 milhões.