VOTE: quem é o favorito ao título do Brasileirão em 2023?

O maior campeonato de futebol do Brasil está de volta! Vai começar o Brasileirão da Série A, a primeira divisão com vinte clubes dos mais diferentes estados do país em disputa acirrada pelo título. Os concorrentes se preparam com contratações de jogadores, técnicos e melhorias para evitar crises pelo caminho. Quem será o grande campeão brasileiro em 2023?

Quais times vão jogar o Brasileirão em 2023?

Estão classificados para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro as equipes de América MG, Athletico PR, Atlético MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, RB Bragantino, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco.

Subiram da segunda divisão Grêmio, Vasco, Cruzeiro e Bahia. Na contramão, foram rebaixados na temporada passada os times Avaí, Atlético GO, Juventude e Ceará.

O Palmeiras é o atual campeão brasileiro. Maior campeão de todos os tempos, o alviverde vai buscar o 12º troféu de sua história para aumentar a vantagem perante os demais. Sob o comando de Abel Ferreira, o time tem o favoritismo ao seu lado mas pode esbarrar em grandes adversários como Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense.

E para você, torcedor, quem será o campeão brasileiro?

Como funciona o Campeonato Brasileiro?

Série A do Campeonato Brasileiro é disputada em 38 rodadas por dois turnos em pontos corridos, cada um com 19 rodadas. Os vinte clubes enfrentam os oponentes duas vezes na temporada: uma vez como mandante e a outra fora de casa.

Pontos corridos significa que cada vitória garante ao clube 3 pontos, enquanto o empate dá somente um para os dois lados do confronto. O time que terminar a temporada em primeiro lugar na classificação com mais pontos será o campeão brasileiro. O Brasileirão também distribui vagas para Libertadores e a Copa Sul-Americana.

Na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

Quem é o atual campeão brasileiro?

O Palmeiras é o atual campeão brasileiro. Maior vencedor da história do Brasileirão, o alviverde conquistou a taça de número 11 na temporada passada ao ocupar a primeira posição da tabela.

O time conseguiu a liderança no meio da temporada, logo depois de destronar o Corinthians e driblar o começo ruim que teve ainda sob o comando de Abel Ferreira. No total foram 81 pontos em 23 vitórias, 12 empates e apenas três derrotas.

Como mandante, obteve 13 vitórias, duas derrotas e quatro empates. No total, o Verdão também venceu o Brasileirão nos anos de 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022.

Enquanto alguns vão brigar pelo título do Brasileirão, outros devem tomar muito cuidado para não acabarem rebaixados até a segunda divisão da próxima temporada. O campeonato ainda não começou, mas já é possível observar pistas em duelos por amistosos, Copa do Brasil e até durante a Libertadores.

O Cruzeiro, por exemplo, está de volta à elite depois de três temporada. O clube mineiro teve trabalho para ganhar do Bragantino em amistoso, enquanto foi derrotado na semifinal pelo América no Campeonato Mineiro.

O Bragantino é outro clube que também deve ficar em alerta. O Santos, no Paulistão, ficou muito perto de ser rebaixado pela primeira vez. Outros clubes que não são favoritos ao título e que passaram apuros no ano passado foram Cuiabá, Goiás e Coritiba. Atenção redobrada.

