Onde vai passar o jogo do Ceará hoje? Transmissão ao vivo da semifinal - 18/03

Após ser eliminado na Copa do Brasil, o Ceará concentra suas atenções para a semifinal do Campeonato Cearense a e briga pela vaga na final. Neste sábado, 18 de março, o confronto será contra o Iguatu, às 16h (Horário de Brasília), onde o jogo do Ceará vai ser no Estádio Castelão, em Fortaleza.

Em caso de novo empate a disputa de pênaltis definirá quem avança na competição. O vencedor vai jogar contra Ferroviário ou Fortaleza.

Onde assistir o jogo do Ceará hoje ao vivo

O jogo do Ceará hoje vai passar na Record (CE), pay-per-view Nosso Futebol, streaming DAZN e no Youtube ao vivo para todo o Brasil neste sábado.

A TV aberta, afiliada da Record no Ceará, exibe o duelo. Já o canal do GC+ no Youtube vai retransmitir as imagens totalmente de graça. Outra opção é o PPV, disponível nas operadoras por assinatura Sky, Claro e DirecTV GO. É necessário desembolsar o valor extra na mensalidade para comprar o pacote de canais.

O DAZN é um serviço de streaming de esportes. Por R$ 34,90 por mês, o torcedor tem acesso ao catálogo de jogos ao vivo na plataforma para o celular, computador, tablet e smartv.

O que o Ceará tem que fazer para se classificar?

O Ceará precisa vencer o Iguatu neste sábado, na semifinal, se quiser ficar com a vaga para a final do Campeonato Cearense.

No primeiro jogo as equipes empataram em 1 x 1, sem vantagem para nenhum dos dois lados. É por isso que o Ceará precisa anotar dois gols ou mais para fechar o resultado e garantir a classificação.

Em caso de novo empate, a disputa de pênaltis é que define quem vai para a final do estadual.

Ceará eliminado da Copa do Brasil

Na última quarta-feira, o Ceará perdeu para o Ituano e foi eliminado da Copa do Brasil na segunda fase. No tempo regulamentar, as equipes empataram em 1 a 1, com gol de Guilherme Castilho e Quirino.

Como manda o regulamento, a disputa de pênaltis entrou em cena para definir o classificado. Por 4 a 2, o elenco paulista levou a melhor e ficou com a vaga na terceira fase.

Fim de jogo. No tempo regulamentar empatamos em 1 a 1, com gol de Guilherme Castilho. Nos pênaltis, 4 a 2 para o Ituano. O Ceará encerra a participação na Copa do Brasil 2023.



