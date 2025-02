Onde vai passar o jogo do Corinthians e Santos TV e internet; Neymar joga (12/2)

Onde vai passar o jogo do Corinthians e Santos TV e internet; Neymar joga (12/2)

Nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, o Timão enfrenta o Santos pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. A partida acontece na Neo Química Arena, e marca o primeiro duelo contra Neymar, recém contratado do Peixe. É duelo de gigantes e começa às 21h35 (de Brasília).

Onde assistir o jogo do Corinthians e Santos hoje?

O jogo do Corinthians hoje no Paulistão, dia 12 de fevereiro será transmitido na Record, Cazé TV, Uol Play, Nosso Futebol, Zapping TV.

Record TV: A emissora exibirá o jogo em TV aberta. Verifique a disponibilidade na sua região e sintonize no horário da partida.

Cazé TV: O canal do streamer Casimiro no YouTube transmitirá o jogo ao vivo. Acesse o YouTube e procure por “Cazé TV” para acompanhar a transmissão.

UOL Play: O serviço de streaming UOL Play oferece a transmissão do jogo. É necessário ser assinante para acessar. Visite o site oficial do UOL Play para mais informações sobre planos e como assistir.

Nosso Futebol+: Este é um serviço de pay-per-view que transmite jogos do Campeonato Paulista. Para assistir, é preciso assinar o serviço. Mais detalhes estão disponíveis no site oficial do Nosso Futebol+.

Zapping TV: A plataforma de streaming Zapping TV também oferece a transmissão da partida. Consulte o site oficial para informações sobre assinatura e acesso ao conteúdo.

Escalação

Timão: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Santos: Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, João Basso e Luan Peres; Tomás Rincón, Diego Pituca, Léo Godoy, Neymar e Thaciano; Tiquinho Soares e Guilherme.