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Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Palmeiras online e escalações do dérbi domingo

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Escrito por Anny Malagolini
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Palmeiras e Corinthians entram em campo neste domingo (11), às 17h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida reúne os rivais em momentos diferentes na competição e terá transmissão ao vivo da TV Globo, ge tv e Premiere.

Em qual canal assistir Palmeiras x Corinthians?

O jogo entre Palmeiras e Corinthians neste domingo, 11 de outubro, terá transmissão pela TV Globo, ge tv e Premiere. O ge também acompanha todos os lances em tempo real.

TV GLOBO: a emissora transmite o clássico em sinal aberto para São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Para assistir, basta sintonizar a programação local da Globo.

GE TV: o canal transmite a partida ao vivo pelo YouTube. O torcedor pode acessar a plataforma e procurar o canal oficial da ge tv.

PREMIERE: o serviço de pay-per-view exibe o Dérbi para os assinantes. A transmissão pode ser acompanhada pela televisão, por operadoras de TV por assinatura, ou pela internet, conforme o plano contratado.

O Palmeiras ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 60 pontos, e tenta alcançar o líder Flamengo. Já o Corinthians está em 16º lugar, com 32 pontos, e busca se afastar da zona de rebaixamento.

Escalações

O Palmeiras chega ao clássico após vencer o Bahia por 1 a 0, resultado que manteve a equipe na disputa pela liderança do Brasileirão. O técnico Abel Ferreira volta a comandar o time à beira do campo após cumprir suspensão. Gustavo Gómez, Giay e Piquerez estão entre as possíveis novidades na equipe titular. O único desfalque confirmado é o lateral Jefté, afastado preventivamente após um caso de doping.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista (ou Barboza), Andreas Pereira e Jhon Arias; Flaco López e Vitor Roque.

Do lado do Corinthians, o clássico acontece após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, que resultou na saída do técnico Fernando Diniz. A equipe será comandada interinamente por William Batista, treinador do time sub-20. O Timão tenta encerrar uma sequência de sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro.

O Corinthians não poderá contar com Rodrigo Garro e Kaio César, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Kayke e Zakaria Labyad também estão fora, em recuperação de lesões. A tendência é que André e André Carrillo apareçam entre as opções para o meio de campo.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, André Carrillo (ou Allan) e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Quantas Brasileirões o Corinthians tem?

O Corinthians conquistou seu primeiro título nacional apenas em 1990. Porém, após isso, o Time do Povo levantou o caneco em mais 6 oportunidades: 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017.

Em 1990, o Timão conseguiu sua primeira conquista do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o sistema de disputa ainda passava pela fase de grupos.

O último título do Brasileirão conquistado pelo Corinthians foi em 2017. O primeiro turno da equipe foi brilhante. Em 19 rodadas, foram 14 vitórias e 5 empates.

Invicto e imaculado na primeira parte do Campeonato, o Timão só manteve a boa fase para ficar com o caneco. Dos 57 pontos disputados, o alvinegro conquistou 47. Foram 8 pontos a frente do vice-líder, Grêmio e aproveitamento de 82%.

Após o fim das 38 rodadas, o Timão somou 72 pontos. Foram 21 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. 50 gols marcados e 30 sofridos (melhor defesa da competição). Aproveitamento geral de 63%.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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