Onde vai passar o jogo do Corinthians x Internacional no Brasileirão hoje com Yuri Alberto
Jogo começa às 19h30
Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 7 de outubro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, com início marcado para as 19h30 (horário de Brasília). O principal interesse dos torcedores está em onde assistir ao jogo do Corinthians ao vivo.
Onde assistir ao jogo do Corinthians?
O jogo do Corinthians será exibido ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere, a partir das 19h30 desta quarta-feira (7). A Record transmite em TV aberta, enquanto a CazéTV disponibiliza a partida por streaming e a Premiere é a opção de pay-per-view. A disponibilidade da Record pode variar conforme a região.
Pela Record: sintonize a emissora de TV aberta na sua região antes das 19h30 e acompanhe a transmissão do duelo entre Internacional e Corinthians.
Pela CazéTV: acesse o YouTube, procure pelo canal oficial da CazéTV e entre na transmissão ao vivo de Internacional x Corinthians no horário da partida.
Pelo Premiere: quem possui acesso ao serviço deve entrar na plataforma ou no canal contratado e localizar a transmissão de Internacional x Corinthians.
A volta de Yuri Alberto
O Corinthians terá Yuri Alberto novamente à disposição para o confronto contra o Internacional. O atacante se recuperou de uma fibrose na coxa direita e foi liberado para atuar por até 65 minutos diante do Colorado.
A volta acontece em um momento de pressão para o Timão, que vem de seis derrotas consecutivas no Brasileirão e busca se afastar das últimas posições da tabela. Com Fernando Diniz no comando, Yuri aparece entre os titulares da escalação provável para o jogo desta quarta-feira.