Onde vai passar o jogo do Corinthians na Sul-Americana hoje x Huracán (02/04/25)

Corinthians e Huracán se enfrentam nesta quarta-feira (1) em jogo válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-americana 2025. No Grupo C, ambos os clubes buscam os três pontos para começarem o torneio com o pé direito. A bola rola às 19h, na Neo Química Arena, e terá transmissão ao vivo para o Brasil. Então, saiba como assistir o jogo do Corinthians hoje.

Assistir jogo do Corinthians x Huracán

ESPN e Disney+ transmitem o jogo do Corinthians e Huracán na Sul-Americana nesta quarta-feira, 2 de abril. Nenhuma emissora da TV aberta fará a exibição.

ONDE VAI PASSAR O JOGO DO CORINTHIANS HOJE

Horário: 19h

Local: Neo Química Arena

Arbitragem: Cristian Garay (Chile)

Onde assistir jogo do Corinthians hoje: ESPN e Disney+

Qual a provável escalação do Corinthians hoje?

O Corinthians volta a jogar nesta quarta-feira e enfrenta o argentino Huracán. O treinador Ramón Díaz deve escalar os titulares.

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique (André Ramalho) e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Ángel Romero); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Huracán: Galíndez; De la Fuente, Pereyra, Pellegrino e Ibáñez; Leonardo Gil, Leonel Pérez e Miljevic; Mazzantti, Ábila (Sequeira) e Alanís.

Quantas Sul-Americanas o Corinthians tem?

O Corinthians nunca venceu a Copa Sul-Americana, torneio secundário da Conmebol. Criado em 2002, o alvinegro coleciona 9 participações no campeonato continental, mas diferentemente da Libertadores onde possui um título – conquistado em 2012, o clube ainda não levantou a taça para celebrar.

A melhor posição do Timão na Sul-Americana da Conmebol foi em 2021, quando perdeu para o Independiente de Valle na semifinal. Outro fato curioso é que o alvinegro nunca se classificou para a final do torneio.

