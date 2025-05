Confira os canais de transmissão, horário do jogo e escalação do Cruzeiro e Flamengo

Onde vai passar o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro no Brasileirão (4/5)

Onde vai passar o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro no Brasileirão (4/5)

Neste domingo, 4 de maio, tem jogo do Flamengo contra o Cruzeiro pela 7ª rodada do Brasileirão. A partida começa às 18h30 (de Brasília) e tem transmissão pela TV e internet. O duelo acontece no Mineirão.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje, que tem como rival o Cruzeiro, vai passar na Record TV, CazéTV e Premiere, a partir das 18h30.

O Cruzeiro tem Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Hoje, o Flamengo deve escalar Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Pedro.

Jogos do Brasileirão 2025 neste domingo

Neste domingo, 4 de maio de 2025, três partidas movimentam a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Confira os confrontos e onde assistir:

Grêmio x Santos

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Transmissão: Globo, sportv, Premiere e CazéTV

Vasco x Palmeiras

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

Transmissão: Globo e Premiere

Cruzeiro x Flamengo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Premiere, Cazé e Record

Tudo sobre futebol no DCI