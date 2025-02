Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje contra o Botafogo (12/2)

Nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, tem jogo do Flamengo contra o Botafogo no Maracanã, na sétima rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida de futebol começa às 21h30 (de Brasília) e tem transmissão pela internet e TV.

Onde assistir o jogo Flamengo e Botafogo?

O jogo do Flamengo nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, e vai passar no Premiere e terá retransmissão na Globoplay, ambos através de assinatura. Os torcedores também poderão assistir Goat e TV Bandeirantes.

O Rubro-Negro vem de vitória e precisa ganhar para chegar ao topo da tabela, que hoje é liderada pelo Volta Redonda. O Botafogo está sem sexto lugar, mas vem de duas vitórias.

O Botafogo tem na escalação John; Mateo Ponte (Vitinho), Danilo Barbosa, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Savarino, Rafael Lobato e Matheus Martins; Igor Jesus.

O Flamengo pode levar a campo Rossi, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira; Pulgar (Evertton Araújo), De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Michael, Plata (Wesley) e Bruno Henrique.

Como funciona a Taça Guanabara de 2025

A Taça Guanabara é a fase inicial do Campeonato Carioca de 2025, mantendo o formato das edições anteriores. As 12 equipes participantes são: Bangu, Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco da Gama e Volta Redonda.

As equipes iniciam a Taça Guanabara com zero pontos. Em turno único, todos jogam entre si ao longo de 11 rodadas, conforme a tabela estabelecida pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). A vitória concede 3 pontos, e o empate, 1 ponto para cada equipe.

Ao término das rodadas, o clube que alcançar a primeira colocação será declarado campeão da Taça Guanabara. Os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais do Campeonato Carioca. As equipes que terminarem entre o 5º e o 8º lugares disputarão a Taça Rio, em formato de mata-mata. O último colocado será rebaixado para a Série A2 do Campeonato Carioca.

