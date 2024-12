Fluminense está na 16ª posição do Brasileirão.

Onde vai passar o jogo do Fluminense contra o Athletico-PR ao vivo (01/12)

Neste domingo, 1º de dezembro de 2024, às 18h30 (de Brasília), o Fluminense enfrenta o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este confronto é crucial para o Tricolor das Laranjeiras, que luta para se afastar da zona de rebaixamento e garantir sua permanência na Série A.

Transmissão do jogo do Fluminense

A partida deste domingo será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas: CazéTV (YouTube),

plataforma de streaming oficial do Athletico-PR, disponível para assinantes, e pelo Premiere – pay-per-view que transmite jogos do Campeonato Brasileiro.

Passo a passo para assistir na CazéTV: acesse o YouTube pelo seu dispositivo preferido (smartphone, tablet, computador ou smart TV). Na barra de pesquisa, digite “CazéTV” e selecione o canal oficial.

Procure pela transmissão ao vivo do jogo Athletico-PR x Fluminense, que geralmente fica em destaque no canal. Clique no vídeo para iniciar a transmissão.

O Fluminense vai cair?

Hoje, o Fluminense ocupa a 16ª posição na tabela, com 39 pontos, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. O recente empate sem gols contra o Criciúma no Maracanã aumentou o risco de queda para 30,7%, segundo a ferramenta Bola de Cristal do GLOBO.

Com apenas duas rodadas restantes, cada partida é decisiva para evitar a descida.

Por isso, enfrentar o Athletico-PR fora de casa é um desafio significativo. O adversário também está próximo da zona de rebaixamento, tornando o confronto direto na luta pela permanência. Uma vitória não só aumentaria a distância do Fluminense para os últimos colocados, mas também minaria as chances de um concorrente direto. Por outro lado, uma derrota poderia colocar o Tricolor em uma posição ainda mais vulnerável.

Até o momento, Atlético-GO e Cuiabá já estão matematicamente fora da série A do ano que vem, restando duas vagas na zona de rebaixamento. Além do Fluminense, equipes como Grêmio e Athletico-PR também estão ameaçadas, tornando a disputa ainda mais acirrada.

