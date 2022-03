Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje online e horário (12/03)

O Boavista enfrenta o Fluminense hoje, pela última rodada do Campeonato Carioca. Com a bola rolando às 16h, no Estádio Eucyzão, a partida vai ter transmissão do pay-per-view Cariocão Play. A seguir, confira os detalhes de onde vai passar o jogo do Fluminense hoje.

Horário do jogo do Fluminense

A partida do Boavista x Fluminense vai começar às 16h, quatro horas da tarde, pelo horário de Brasília jogando no Estádio Eucyzão, na cidade de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro.

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje

O jogo do Boavista x Fluminense hoje, 12 de março de 2022, vai passar no pay-per-view Cariocão Play para os assinantes em todos os estados do Brasil. A plataforma do Cariocão Play está disponível para assinatura no site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores R$ 27,90 e R$49,90.

Informações do jogo do Fluminense hoje

Data: 12/03/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro:

Local: Estádio Eucyzão

Onde assistir jogo de hoje: Cariocão Play

Últimos jogos Boavista x Fluminense

23/03/2021 – Boavista 0 x 2 Fluminense – Campeonato Carioca

01/02/2020 – Fluminense 0 x 1 Boavista – Campeonato Carioca

14/03/2019 – Boavista 0 x 3 Fluminense – Campeonato Carioca

Relembre o último jogo do Boavista e Fluminense.

Escalação do jogo do Boavista x Fluminense

Boavista: Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes, Miguel; Marquinhos Macaé, Ralph, Matheus Alessandro; Biel, Di María, Marquinhos

Fluminense: Marcos (Fábio); Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro, Pineida; Wellington, Martinelli, Ganso, Nonato; Arias, Cano

Não existem mais chances de classificação para a semifinal para o Boavista. A única oportunidade é garantir-se na Taça Rio, torneio da segunda fase do Carioca na temporada. Para isso acontecer, entretanto, o elenco precisa vencer o jogo deste sábado e também da próxima rodada e torcer por tropeços dos rivais, já que está em décimo primeiro lugar com 5 pontos.

Já campeão da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca, o Fluminense entra em campo neste sábado apenas para cumprir tabela, já que já está classificado para a semifinal da temporada e não precisa sequer pontuar mais. Em toda a competição, tem nove vitórias e uma derrota apenas, buscando manter o seu saldo até o fim da fase.

