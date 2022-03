Onde vai passar o jogo do Galo x Caldense ao vivo e que horas 19/03

Galo x Caldense se enfrentam no Estádio do Mineirão

Atlético MG e Caldense entram em campo neste sábado, a partir das 16h30, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela última rodada da primeira fase no Campeonato Mineiro de 2022. Dessa maneira, confira onde vai passar o jogo do Galo, que na última rodada venceu o Democrata, enquanto o Caldense foi derrotado pelo Athletic.

Onde vai passar o jogo do Galo hoje

A partida entre Atlético MG e Caldense hoje vai ser transmitida ao vivo no pay-per-view Premiere, a partir das 16h30 (Horário de Brasília). O jogo será no Estádio do Mineirão.

A plataforma do Premiere (www.premiere.globo.com), disponível em canais de operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Net e Oi, pelos valores extras de R$9,90 até R$89,90 no site oficial do pay-per-view (www.premiere.globo.com).

Praticamente já classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro, o Galo entra em campo neste sábado somente para confirmar a sua permanência na liderança da competição. Com 25 pontos, contabiliza oito vitórias, uma derrota e também um empate na competição até aqui. Se perder, precisa torcer por um tropeço do Cruzeiro, rival que briga pela liderança.

Enquanto isso, o Caldense também já está classificado para a semifinal do Mineiro. Em quarto lugar com 18 pontos, o grupo deve vencer a partida deste sábado para garantir-se com melhor saldo na fase final e quem sabe assim chegar como favorito em busca do troféu do estadual. Por fim, garantiu seis vitórias e quatro derrotas.

Escalações de Atlético MG x Caldense

Provável Atlético MG: Rafael; Igor Rabello, Guilherme Arana, Nathan, Réver; Allan, Jair, Keno, Ademir; Vargas e Sasha.

Fábio Roberto foi expulso na última partida e por isso não está apto para jogar hoje. Já Everson, Neto, Mariano, Matías Zaracho e Guga continuam indisponíveis, enquanto Hulk é dúvida.

Provável Caldense: Renan; Lula, Matheus Muller, Jonathan, Yuri; Ikaro, Borges, Emerson; Douglas Pires, Diogo e Arnaldo.

O elenco não tem desfalques para o jogo de hoje.

Último jogo Atlético MG x Caldense

O último encontro entre o Galo e Caldense aconteceu em 1 de abril de 2021, na temporada passada, pela primeira fase do Campeonato Mineiro de 2021.

Surpreendentemente, o Caldense superou o Atlético por 2 a 1 jogando em casa, com gols de Verrone e Gabriel Tonini, enquanto Keno descontou para os visitantes.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

