Acompanhe a cobertura ao vivo do Manchester City enfrentando o Arsenal hoje na Premier League.

Onde vai passar o jogo do Manchester City e Arsenal hoje no Inglês? Online e ao vivo

Neste domingo, 22 de setembro, tem jogo do Manchester City contra o Arsenal na Premier League. A partida ocorre no Etihad Stadium, a partir das 12h30 (horário de Brasília), e tem transmissão para o Brasil ao vivo.

Transmissão do jogo do Manchester City hoje

No Brasil, a partida entre Manchester City e Arsenal será transmitida ao vivo pela Disney+, streaming de assinatura, a partir do meio-dia e meio de domingo, 22 de setembro.

O jogo de hoje não tem transmissão na TV.

Manchester City e Arsenal se encontram neste fim de semana no maior jogo da Premier League da temporada até agora. Os times estão desesperados para reivindicar os três pontos e mostrar o quanto estão na briga título. Mal podemos esperar.

Notícias da equipe do Manchester City

O Manchester City não terá o principal meia Kevin De Bruyne no tão aguardado confronto de domingo, já que o clube não está disposto a correr riscos devido à recente lesão na virilha sofrida durante a Liga dos Campeões.

Embora a ausência de De Bruyne não deva ser de longo prazo, Phil Foden provavelmente entrará em campo para sua primeira partida como titular na temporada. Nathan Ake e Oscar Bobb também permanecem afastados.

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Rodri; Savinho, Silva, Foden; Haaland.

Notícias do Arsenal

O capitão do Arsenal, Martin Odegaard, foi descartado devido a uma lesão no tornozelo. Odegaard se junta a Mikel Merino, Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu e Kieran Tierney na lista de lesionados. No entanto, Riccardo Calafiori e Bukayo Saka se recuperaram dos golpes para jogar contra a Atalanta, e Declan Rice voltou da suspensão.

Possível escalação do Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Havertz, Partey, Rice; Saka, Jesus, Trossard.