Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje de graça e horário – 27/02

A equipe da Inter de Limeira enfrenta o Palmeiras neste domingo, 27/02, a partir das 16h (Horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira. Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo o torcedor confere a seguir no texto.

Qual canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje

A partida entre Inter de Limeira e Palmeiras vai ter transmissão no canal Record, no pay-per-view Premiere e streaming Paulistão Play, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Informações do jogo do Palmeiras hoje ao vivo

Data: 27/02/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Vinícius Furlan

Local: Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira

Transmissão: Record, Premiere e TV Paulistão Play

A emissora da Record promete transmitir a partida para os estados do São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A narração é de Marco de Vargas e comentários de Muller.

A plataforma do PPV pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90, assim como o Paulistão Play através do site (www.paulistaoplay.com.br).

Últimos jogos e resultados Palmeiras x Inter de Limeira

29/04/2021 – Palmeiras 0 x 1 Inter de Limeira – Paulistão

14/03/2020 – Inter de Limeira 0 x 0 Palmeiras – Paulistão

18/01/2005 – Inter de Limeira 3 x 5 Palmeiras – Paulistão

04/03/2001 – Palmeiras (12) 0 x 0 (13) Inter de Limeira – Paulistão

Escalação de Inter de Limeira x Palmeiras

A equipe da Inter de Limeira aparece na quarta e última posição do grupo A com apenas 7 pontos, ou seja, venceu uma partida, empatou quatro e perdeu três no Campeonato Paulista. Agora, o time tem a oportunidade de enfrentar um grande adversário jogando em casa, para contar com a força da torcida.

Inter de Limeira: Rafael Pin; Léo Duarte, Rodolfo, Xandão, Rafael Carioca; Jhonny, Lima, Matheus Galdezani; Diego Tavares, Osman, Ronaldo Silva

Enquanto isso, o Palmeiras vem em primeiro lugar no grupo C com 16 pontos, ou seja, tem a vantagem de um ponto e está praticamente classificado, ficando cada vez mais próximo da vaga no torneio. Ao todo, o clube venceu cinco partidas e empatou uma, mas com dois jogos a menos.

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Murilo, Piquerez; Jailson, Danilo, Atuesta, Raphael Veiga; Dudu, Rony

Confira o último jogo do Inter de Limeira x Palmeiras.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre a Libertadores 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.