Onde vai passar o jogo do Palmeiras x Ituano ao vivo e horário 23/03

Equipe do Palmeiras é a grande favorita no duelo desta quarta-feira no Campeonato Paulista

Nesta quarta-feira, Palmeiras e Ituano a partir das 21h30, nas quartas de final do Campeonato Paulista, jogando no Allianz Parque, na capital paulista. Confira as principais informações sobre onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo.

A equipe do Verdão vem de empate diante do RB Bragantino, enquanto o Ituano também empatou com a Ponte Preta na rodada do fim de semana.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje

O jogo entre Palmeiras e Ituano hoje terá transmissão ao vivo no canal Record e pay-per-view Premiere e Paulistão Play, a partir das 21h30.

A emissora da TV aberta vai passar o jogo do Paulistão nesta quarta para os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A narração é de Marco de Vargas com comentários de Muller.

Outra opção é acompanhar online através do PlayPlus no site (www.playplus.com) de graça com a retransmissão do canal paulista.

A plataforma do Premiere, pay-per-view da Globo, vai passar o jogo de hoje disponível em operadoras de TV e no site (www.premiere.globo.com) por valores de R$49,90 até R$89,90. Já o streaming da FPF, o Paulistão Play, pode ser encontrado (www.paulistaoplay.com.br) por R$34,99.

+Chaveamento do Paulistão 2022: como funciona a semifinal

Escalação de Palmeiras x Ituano

O elenco do Palmeiras tem a melhor campanha no Campeonato Paulista em 2022. Ao terminar em primeiro lugar no grupo C com 30 pontos, responsável por vencer nove partidas e empatar outros três. Na classificação geral também fechou na liderança e, por isso, entra em campo nesta quarta-feira como o grande favorito no duelo.

Provável Palmeiras: Marcos Lomba; Jaílson, Jorge, Piquerez, Renan, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga, Dudu e Rony

Enquanto isso, o Ituano fechou em segundo lugar também no grupo C com o total de 19 pontos. Dessa maneira, o elenco tem obrigação de colocar em campo os seus melhores jogadores na briga pela classificação até as semifinais na competição. Mesmo jogando fora de casa, promete dar trabalho aos rivais.

Provável Ituano: José Guilherme, Roberto, Cleberson, Léo, Pacheco, Rafael Pereira, Kaio, Lucas, Gerson Magrão, Papagaio e Gabriel Barros

Palmeiras x Ituano último jogo

A última vez que Palmeiras e Ituano se encontraram foi em 22 de janeiro de 2020, durante a primeira fase do Campeonato Paulista na temporada 2020.

Sob o resultado de 4 x 0, o Verdão venceu com gols de Marcos Rocha, Willian, Lucas Lima e Zé Rafael.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo entre os times.

Tem prorrogação no mata-mata do Paulistão?

O Campeonato Paulista não tem prorrogação no mata-mata. Se o confronto das quartas de final ou semifinal terminar empatados na segunda partida, a disputa de pênaltis será iniciada entre os dois times em campo.

A competição segue o regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF), que estipulou em seu manual antes mesmo da temporada ter início no começo do ano.