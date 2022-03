Oito equipes disputam as quartas de final na temporada do Paulistão em busca do título

Chaveamento do Paulistão 2022: como funciona a semifinal

Chaveamento do Paulistão 2022: como funciona a semifinal

Chegou a hora de conhecermos os finalistas do Campeonato Paulista na temporada. As quartas de final estão definidas, enquanto o chaveamento até a semifinal também está próximo de se desenhar cada vez mais em busca da grande final. Confira a seguir como funciona o chaveamento do Paulistão 2022 e quais equipes podem disputar.

Quartas de final do Paulistão 2022

Para entender como funciona o chaveamento do Campeonato Paulista, primeiro é necessário saber quais são os duelos das quartas de final.

O Corinthians terminou a fase de grupos em primeiro lugar no grupo A e, por isso, enfrenta o Guarani, segundo colocado. No grupo B, o atual campeão paulista São Paulo tornou-se o líder para enfrentar o São Bernardo.

No grupo C, o Palmeiras ganhou o mando de campo por terminar em primeiro lugar contra o Ituano e, por fim, o líder do grupo D, o RB Bragantino vai jogar contra o Santo André.

A surpresa ficou com a não classificação do Santos, que conseguiu se salvar do rebaixamento na última rodada.

Realizado em partida única, na casa do primeiro colocado de cada grupo, confira todos os jogos e as datas de cada um deles.

Corinthians x Guarani (Quinta-feira, 24/03 às 19h)

São Paulo x São Bernardo (Terça-feira, 22/03 às 20h30)

Palmeiras x Ituano (Quarta-feira, 23/03 às 21h35)

RB Bragantino x Santo André (Quarta-feira, 23/03 às 19h)

Chaveamento das semifinais do Paulistão 2022

Logo após o fim das quartas de final, as semifinais serão realizadas no torneio estadual. Para definir quem vai enfrentar quem na penúltima fase, a Federação Paulista de Futebol (FPF) define os duelos de acordo com a posição de cada clube na classificação geral. Isto é, a melhor campanha pega a quarta melhor campanha, enquanto a segunda enfrenta a terceira na competição.

É importante ressaltar que a pontuação ainda conta no mata-mata. Isso significa que se o Palmeiras vencer o ituano garante-se na primeira posição e pode enfrentar o Santo André, com 15 pontos, ou até mesmo o Guarani tem a última melhor campanha.

Entenda a seguir quais podem ser os possíveis confrontos das semifinais do Paulistão.

Caminhos das semifinais do Campeonato Paulista 2022

Ainda sem data e horário definido, as semifinais do Paulistão vão contar com quatro equipes na disputa, desde a melhor campanha até a quarta, ou última, na temporada.

São somados todos os pontos da fase anterior até aqui, as quartas de final. Confira a seguir as possibilidades.

Corinthians x São Paulo

O Corinthians ficou com a segunda melhor campanha do Paulistão. Por isso, se vencer o Guarani e o São Paulo vencer o São Bernardo, é provável que os times se enfrentam na semifinal. Aí, vão disputar através do saldo de gols.

Para o Timão, se o elenco passar das quartas ao empatar com o Guarani (decidir nos pênaltis) e o Tricolor vencer, a decisão vai acontecer no Estádio do Morumbi. Mas o Corinthians ganhar e o São Paulo passar no empate, aí a semi será na Neo Química Arena.

Palmeiras tem melhor campanha

Para o Verdão, que tem a melhor campanha com folga, basta vencer o seu confronto e esperar pelo time de pior campanha neste momento. Com 30 pontos, e mais os possíveis pontos se vencer o seu jogo das quartas, vai enfrentar o time de pior campanha, ou quarto colocado.

Os principais candidatos são Guarani, se passar do Corinthians, São Bernardo, Bragantino ou Santo André.

São Paulo

Neste momento, o Tricolor é o time da terceira melhor campanha no Paulistão. Para mandar o jogo da semifinal em casa, precisa vencer o seu confronto e torcer por derrota ou empate do Corinthians contra o Guarani.

Além disso, tropeços do Palmeiras e Corinthians também ajudam o elenco, já que com a eliminação do Verdão, a disputa torna-se para saber quem será a melhor campanha. A partir daí, o grupo pode enfrentar Ituano ou até o Bragantino.

Se o Palmeiras acabar eliminado e o Corinthians avançar, então o Tricolor e o Timão vão disputar a melhor campanha e devem enfrentar outros oponentes.

Classificação geral do Paulistão atualizada

Confira a seguir a classificação geral do Paulistão na parte de cima, com os oito participantes das quartas e a possível semifinal em 2022 na temporada.

1 Palmeiras – 30 pontos

2 Corinthians – 23 pontos

3 São Paulo – 23 pontos

4 RB Bragantino – 20 pontos

5 Ituano – 19 pontos

6 Botafogo SP – 18 pontos

7 Mirassol – 17 pontos

8 São Bernardo – 16 pontos

9 Santo André – 15 pontos

10 Guarani – 14 pontos

11 Ferroviária – 14 pontos

12 Inter de Limeira – 14 pontos

13 Santos – 10 pontos

14 Água Santa – 11 pontos

15 Ponte Preta – 9 pontos

16 Novorizontino – 3 pontos

+ Semifinais do Paulistão: Os times na disputa e o histórico dos duelos